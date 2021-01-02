古巴银行和军方挂勾 遭美列入限制名单

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（法新社华盛顿1日电） 美国政府今天将一间古巴商业银行列入限制名单，声称这家银行的获利过度流向古巴军方，并为古巴干预委内瑞拉的行动提供资金。

美国国务院宣布将古巴国际金融银行（Banco Financiero Internacional，BFI）列入限制名单。美国企业一般不得与限制名单上的实体直接金融交易。

美国国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）发表声明说，「BFI是由古巴军方控制的商业银行，直接从牺牲古巴人民利益的金融交易中获益」，同时为军方和国营企业提供「优惠管道」。

古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）在推特上说：「我拒绝美国国务院为加强封锁古巴而采取的新惩罚性措施。」

外界怀疑，卸任在即的川普政府正考虑重新将古巴列入恐怖主义资助国的名单中，这将严重阻碍外国投资，并可能阻挠总统当选人拜登（Joe Biden）的外交政策。

「纽约时报」（The New York Times）率先报导国务院已拟定这项计画，但指出还不清楚蓬佩奥是否会批准。

本月3日将是美国与古巴断交满60周年的日子。美国在古巴共党革命后，1961年宣布与古巴断交。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）上任后致力改善和古巴关系，除了和古巴恢复外交关系外，并于2015 年将古巴移出恐怖主义资助国名单。

拜登是欧巴马时期的副总统，目前仅提供古巴大方向的政策，表示他将再度松绑部分限制措施，不过仍对古巴人权纪录有所疑虑。

© 2021 AFP