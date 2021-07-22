古巴镇压抗议 美祭新制裁

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（法新社华盛顿22日电） 美国今天以镇压和平抗议为由，制裁古巴国防部长和内政部一个单位。美国总统拜登（Joe Biden）还说，这只是对哈瓦那（Havana）当局祭出惩罚措施的开端。

美国财政部今天表示，旗下外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）已冻结古巴防长罗培兹米拉（Alvaro Lopez Miera）与内政部国家特勤队的资产，因为他们本月稍早镇压古巴抗议时侵犯人权。

拜登在制裁公布不久后发布声明说：「这只是个开始。美国将继续制裁必须为压迫古巴人民负责的人。」

拜登说，美国政府之所以锁定上述对象，是因为他们「推动镇压」数以千计罕见公开上街反政府的抗议者。

他表示：「我们向古巴政权究责，我们对古巴人民的支持坚定不移。」

拜登还说，华府正与美洲国家组织（OAS）等区域伙伴密切合作，以施压古巴政权「立即释放被不当拘留的政治犯、恢复网路连线、允许古巴人民享有基本权利」。

根据美国财政部，最新这波制裁冻结罗培兹米拉和国家特勤队在美国的所有资产与利息，同时禁止任何美国公民、居民、实体与他们有财务往来。

财政部长叶伦（Janet Yellen）说：「财政部将继续实施与古巴相关的制裁，包括今天祭出的制裁，以支持古巴人民追求民主和摆脱古巴政权。」

古巴现正处于数十年来最严重的经济危机，本月11 、12日有数以千计的古巴人走上40座城市的街头，大喊「自由」、「独裁下台」、「我们很饿」等口号。自爆发抗议以来，已有1人死亡、超过100人被捕。

根据美国财政部，古巴国防部与维安单位攻击民众，而且「为了压制这些抗议，逮捕或使超过100名抗议者消失」。

© 2021 AFP