古巴COVID-19候选疫苗 将在伊朗展开第3阶段试验

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（法新社哈瓦那9日电） 美洲唯一共产国家古巴与伊朗签署协议，将在伊朗境内试验古巴研发进展最大的2019冠状病毒疾病（COVID-19）候选疫苗。

负责研发这支疫苗的古巴国营研究中心芬勒疫苗研究所（Finlay Vaccine Institute）在社群媒体推特（Twitter）上宣布，芬勒疫苗研究所已与伊朗巴斯德研究所（Pasteur Institute）在古巴首都哈瓦那签署协议，双方谈定这支疫苗将在伊朗境内进行第3阶段临床试验，以「进一步加快两国对抗COVID-19的疫苗接种工作」。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天禁止进口美国和英国制造的COVID-19疫苗，称这些疫苗「完全不值得信赖」。

哈米尼在推文中表示，「他们想毒害其他国家，这也不是不可能」，并附上#CoronaVaccine的话题标签。

伊朗迄今通报逾120万起新型冠状病毒病例，超过5 万6000人不治。

伊朗指控世仇美国透过严苛制裁措施阻碍伊朗取得疫苗。

芬勒疫苗研究所所长维雷斯（Vicente Verez）去年12月表示，Sovereign 02是古巴研发进展最多的冠状病毒候选疫苗，能在14天显示「早期免疫反应」。

维雷斯说，由于古巴境内疫情严峻程度不如其他大国，因此一直难以执行疫苗第3阶段临床试验。

虽然古巴对外开放边界导致病例增加，不过人口1120万的古巴迄今病例总计约1万4000起，148人病故，两项数据都比中美洲其他邻国要低。

古巴想要在今年上半年让全国人口接种疫苗。

古巴科学家在研发与制造疫苗方面颇富经验。古巴儿童疫苗计画具有对抗13种疾病的11款疫苗，其中8支疫苗都在古巴境内制造。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP