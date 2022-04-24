古特瑞斯与以巴领袖通话 盼化解耶路撒冷紧张

（法新社华盛顿23日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天与以色列总理、巴勒斯坦自治政府主席分别通了电话，和他们讨论耶路撒冷圣地周遭持续升高的紧张局势。

广告 继续浏览后续

联合国在两通电话结束后都发布了声明，称古特瑞斯讨论到「努力降低紧张、结束挑衅与单方面行事的情况，以及恢复平静」。

过去一周，有超过200人在艾格撒清真寺（Al-Aqsa）大院和周遭地区发生的冲突中受伤，其中大部分是巴勒斯坦人。此地对穆斯林和犹太人来说都是圣地。

巴勒斯坦人对以色列在当地部署大规模警力，且不断有犹太人前往圣地感到愤怒。

在那两份声明中，古特瑞斯都「重申必须维护和尊重圣地的现状」。

发生在艾格撒清真寺的冲突，是一波致命暴力行为中的其中一起。这引发了人们的担忧，害怕会有更广泛的冲突。

以色列20日、21日遭到从加萨走廊（Gaza Strip）发射的火箭攻击，引发他们的报复性回击。

但在22日晚间和23日上午遭到来自加萨走廊的类似攻击后，以色列决定不发动反击，不过他们表示，24日将关闭以色列与加萨走廊间唯一的过境通道。

© 2022 AFP