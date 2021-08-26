古罗马人饮食 男女海鲜摄取量大不同

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿25日电） 一群考古学家研究维苏威火山（Mount Vesuvius）爆发后摧毁的古罗马城市罹难者遗骸，发现当时沿海居民的海鲜摄取量是现代义大利人的好几倍，且男性比女性获得更多海鲜食物。

义大利维苏威火山于西元79年爆发，摧毁曾是滨海度假胜地的古罗马城市赫古拉尼翁（Herculaneum），这座城市于18世纪前一直被埋在火山灰下。

英国约克大学（University of York）领导的研究团队分析17具出土自此地区成人遗骸中的胺基酸，并于今天在国际期刊「科学先端」（Science Advances）发表研究成果。

团队透过研究胺基酸中的碳和氮同位素比例并运用统计模型，能以高精确度区分不同食物群的差异。

论文第一作者、博士生松辛（Silvia Soncin）告诉法新社，赫古拉尼翁城提供研究历史饮食的「绝佳族群」，因为那场自然灾害及时为考古学家保留了当时情境。

考古团队从340具遗骸中随机选择11名男性与6名女性研究，松辛表示，他们发现这群古代沿海居民的海鲜摄取量是现代同地区居住者的大约3倍。

先前研究显示，赫古拉尼翁的下水道满是鱼骨，其中应该会包含异黑鲷、鲔鱼以及贝类和甲壳类。

此外，考古团队也发现在食物摄取上存在显着性别差异，男性平均从海鲜获取的蛋白质比女性多50%；女性摄取的蛋白质来源则多为畜产和当地种植的蔬果。

团队提出发生此现象的几个可能原因，包括男性比女性参与更多捕鱼活动，历史纪录也显示，男性更易取得古罗马社会中的高等食物，包含鲔鱼等特定鱼种。

© 2021 AFP