另类灾难财？9人靠Covid-19疫苗跻身亿万富翁

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（法新社巴黎20日电） 一个运动组织今天表示，2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗带来的暴利让至少9个人成为亿万富翁，疾呼药商别再「垄断」疫苗技术。

人民疫苗联盟（People's Vaccine Alliance）在声明中指出：「这9位新亿万富翁净财富193亿美元，够让低收入国家的所有人施打完整疫苗1.3次。」

集结多个组织与活跃团体、提倡分享疫苗智慧财产权与专利的人民疫苗联盟表示，上述数字是根据富比世富豪榜（Forbes Rich List）数据而来。

慈善组织「乐施会」（Oxfam）成员马里奥特（Anna Marriott）说：「这些亿万富翁都是这许多垄断疫苗的制药公司获取高额利润的代表。」乐施会也是人民疫苗联盟成员。

除了新加入的超级富豪，8位原本就是亿万富翁的富人也拜疫苗问世之赐财富增加了322亿美元。而新诞生的疫苗亿万富豪中，排名前几名的包括莫德纳（Moderna）执行长班塞尔（Stephane Bancel）、以及德国生技公司BioNTech执行长沙辛（Ugur Sahin）。

另3位则是中国疫苗公司中国康希诺生物公司（CanSino Biologics Inc.）的共同创办人。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP