叩关NBA史上投进最多三分球 柯瑞保持平常心

（法新社洛杉矶10日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）只差10球就能打破退役名人堂球星艾伦（Ray Allen）纪录，跃居史上投进最多三分球选手，13年生涯无数记远射彻底改变联盟球风。

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生涯拿过3座NBA总冠军、2次联盟MVP的柯瑞，只要再投进10个三分球，就能超越艾伦所缔造的生涯投进最多2973颗纪录。

柯瑞最快11日对上费城76人时就能缔造纪录，能否在弟弟赛斯（Seth Curry）面前叩关也是话题。如当天没法达标，13日对印第安纳溜马或14日作客纽约尼克应该都有机会见证他伟大纪录诞生。

柯瑞本人偏好把焦点摆在自己如何成为投篮机器的心路历程，至于纪录则顺其自然。

柯瑞本周受访时说：「我当然知道纪录已近，但我试着不让它影响到打球，大家雀跃纪录的诞生，但这段旅程却对我意义匪浅。」

艾伦2014年结束18年NBA球员生涯，靠1300场出赛写下目前的纪录。

33岁的柯瑞目前生涯只出赛786场，保持惊人效率水平的同时也已然改写NBA的某些型态。他的招牌三分弹雨一度被老学究派的马刺教练帕波维奇（Gregg Popovich）讥为华而不实，如今在联盟却已蔚为主流。

波特兰拓荒者队总教练毕拉普斯（Chauncey Billups）说：「坦白说，比赛风貌已大为改观，这得拜柯瑞之赐。他可说是联盟史上最具影响力的球员之一，改变了所有人的打球方式。」

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