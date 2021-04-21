只剩3队在撑 欧洲足球超级联赛玩不下去了

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（法新社伦敦21日电） 英超6队退出「欧洲超级联赛」后，今天又有西甲与义甲的3支劲旅跟进，意味着欧洲足球强权国家另组超级联赛的计画已胎死腹中。许多球迷对于这项计画非常不满。

由于引发球迷、官员与政坛人士的强烈反弹，筹组欧洲超级联赛（European Super League, ESL）消息公布后仅48小时，英格兰超级联赛6强昨天就率先退出。

这6队分别是曼城（Manchester City）、曼彻斯特联队（Manchester United）、利物浦（Liverpool）、兵工厂（Arsenal）、切尔西（Chelsea）与托登罕热刺（Tottenham Hotspur）。

西甲劲旅马德里竞技（Atletico Madrid）、义甲传统强队国际米兰（Inter Milan）与AC米兰（AC Milan）也在今天宣布退出，使得原本发起欧洲超级联赛的「肮脏12队」，目前仅剩3队还在撑，分别是西甲豪门皇家马德里队（Real Madrid）与巴塞隆纳（Barcelona）以及义甲名队尤文图斯（Juventus）。

马德里竞技发表声明说：「对于球团而言，构成红白军团（rojiblanco，马德里竞技的昵称）大家庭所有团体之间的和谐至关重要，尤其是我们的球迷。」

AC米兰发表声明指出：「有关于欧洲足球超级联赛，全球球迷已发声并表达关切，而AC米兰必须对于爱好这项美妙运动赛事的人的心声审慎以对。」

尤文图斯老板阿涅利（Andrea Agnelli）的贴身机要坦承，没有英超劲旅还要推欧洲超级联赛，简直就是不可能的任务。

成立欧超的计画令各界震惊，政界和足球有关当局更出现斥责的声音，甚至威胁要对他们所谓「肮脏12队」采取法律行动，让这12队可能在自己国家的联赛，甚至在欧洲的比赛，都面临禁赛的可能。

© 2021 AFP