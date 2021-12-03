只想拿接种证明 义大利男出奇招带假手打疫苗

（法新社罗马3日电） 义大利官员今天说， 一名男子想要取得疫苗接种证明，却不想实际接种疫苗，竟突发奇想带了一只假手去打疫苗，试图骗过医护人员。

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法新社报导，这起怪诞事件昨晚发生在义大利西北部城市比耶拉（Biella），这名50多岁男子带着假手想要鱼目混珠。尽管假手的皮肤颜色维妙维肖，医护人员并没有被这只矽胶制假肢骗倒，随后通报当地警方。

比第蒙省（Piedmont）政府首长奇里奥（Albert Cirio）在脸书发表声明表示，「如果忽略事件的严重性，这真的很荒谬」。

他说，考量到整个社会在疫情期间的牺牲，包括人命和社会及经济损失，这种行为真的很不可取。

义大利6日即将对没打疫苗的民众严加限制。义大利从8月起实施「绿色通行证」（Green Pass）制度，进出戏院、博物馆和室内体育馆或餐厅内用等，必须出示健康通行证，这一证明可显示COVID-19疫苗接种状况、是否已染疫康复，或采检是否呈阴性。

不过，从12月6日起，想要进出这些场所必须要出示「超级绿色通行证」（Super Green Pass），只有完整接种疫苗，或最近染疫痊愈才能持有，采检阴性已不符合条件。

旧的绿色通行证在10月已经扩大适用至全部工作场所，未来也会继续适用，意味没有接种疫苗的民众，只要有近期采检阴性证明，依旧可以去上班。

义大利确诊个案数攀升后，政府宣布采取新防疫限制，引发各城市几乎每个周末都会有小规模示威抗议。近来Omicron变异株的出现，令人忧心确诊数恐再度窜升。

2020年初时，义大利是欧洲最先爆发疫情的国家，但目前状况相较大多数邻国相对平稳。

根据2日数据，义大利过去24小时新增1万6800例确诊，72人病殁。

义大利可接种疫苗人口（12岁以上）当中，目前几乎85%已完整接种，本周开放所有成人接种追加剂。

© 2021 AFP