叫艾尔段「安分点」惹祸上身 土耳其名作家恐入狱

广告 继续浏览后续

（法新社伊斯坦堡28日电） 身为土耳其着名作家兼演员，杰占（Mujdat Gezen）长达半世纪的职业生涯波澜起伏，他获奖无数、当过联合国亲善大使，却也曾在1980年的政变后，尝过牢饭滋味。

现已年高77的他，如今还可能因为「侮辱」土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），而再度身陷囹圄。

艾尔段和他口中蔑称的「所谓艺术家」对杠多年，最新受害者或许就是杰占。

杰占苦笑说：「我甚至连出现在填字游戏里都不被允许。」

杰占和另一位喜剧演员、79岁的阿克皮纳尔（Metin Akpinar）一同现身法庭，只因两人2018年在土耳其电视台Halk TV节目中说了一些话。

杰占当时叫艾尔段「安分点」；阿克皮纳尔讲得更过火：「如果我们做不成（民主政体）...这位领导人或许会被绑住双脚吊死，或在狱中被毒死。」

土耳其最近爆发学生示威，透露出国人对艾尔段2003年以来占据总理和总统职位大权在握的不耐，让艾尔段惶惶不安。

检方对杰占与阿克皮纳尔求刑4年8个月，判决预料明天出炉。

至今土耳其已有数千人因在社群媒体或电视上侮辱艾尔段而遭起诉。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP