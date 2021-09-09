可能具免疫逃逸特性 欧盟药管局：Mu变异株恐更引人担忧

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（法新社海牙8日电） 今年初首度在哥伦比亚发现的Mu变异株近期被世界卫生组织列为「需留意变异株」之一。欧盟药品管理局今天表示，Mu变异株恐更令人担忧，因为它可能具有增强的免疫逃逸特性。

欧盟药管局（European Medicines Agency）疫苗策略部门负责人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在媒体简报会表示，欧盟药管局主要关注具高传染力的Delta变异株，同时「也研究可能正在传播的其他变异株，像是（在秘鲁发现的）Lambda以及更近期的Mu变异株」。

他说：「Mu变异株可能更引人担忧，因为它可能具有增强的免疫逃逸特性。」

COVID-19（2019冠状病毒疾病）的Mu变异株目前已在欧洲等地现踪；卡瓦列里表示，位于荷兰阿姆斯特丹（Amsterdam）的欧盟药管局，将与疫苗开发商讨论当前疫苗对付Mu变异株的效果。

他并指出：「然而，我不得不说，我们还没有数据可以显示Mu变异株传播得那么厉害，以及它是否有机会取代Delta变异株成为主流病毒株。」

包含造成COVID-19的SARS-CoV-2在内，所有病毒都会随着时间发生变异。大多数变异仅有些微或完全没有作用，但有些则会影响病毒的特性，包括它们传播的难易程度、引发疾病的严重程度以及对疫苗的抗性。

此外，世卫组织表示，同时被称为B.1.621的Mu变异株目前全球盛行率低于0.1%，但哥伦比亚境内Mu感染患者占39%。

© 2021 AFP