台帛旅游泡泡因疫情喊卡 帛琉总统：可行便重启

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（法新社帛琉首都科罗22日电） 台湾2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温，和帛琉之间的旅游泡泡暂时喊卡。不过，帛琉总统惠恕仁今天表示，台帛旅游泡泡一旦可行，他愿意重启旅游泡泡。

4月初推出的台帛旅游泡泡一度被认为是旅行业的一丝希望，却因台湾疫情升温而于5月中旬喊卡，至少要等到6月中旬。

尽管从4月到现在的7个星期间，每周两个航班，吸引不到300名台湾旅客，帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）仍说，这是一个成功的旅游泡泡。

惠恕仁说：「旅游泡泡的目的，当然是为了帮助我们的经济回春。我相信旅游泡泡是成功的，因为只要有旅客，超过一个人就是成功。」

帛琉位于菲律宾以东1000公里，人口约1万8000人，是少数没有通报COVID-19病例的国家之一，但受到疫情关闭国界的影响，帛琉经济在过去12个月遭到严重打击。

惠恕仁表示：「等他们（台湾）好转回到低风险时，我们就可以重返旅游无菌廊道。」

惠恕仁还说，开放国界一定会有COVID-19病例的风险，但帛琉的疫苗高接种率，93%成年人已施打疫苗。对于安全地重新开放边界，提供了足够的保护。

© 2021 AFP