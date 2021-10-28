台湾在中东欧施展魅力攻势 投资吸引力胜中国

（法新社布拉格28日电） 两岸关系近来高度紧张之际，台湾政府派出代表团访问中欧和东欧，寻求强化与区域国家的商业关系。但中国投资也锁定这个地区，引发外界关注彼此角力。

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国家发展委员会主委龚明鑫20日率领66人经贸考察团先后访问斯洛伐克、捷克和立陶宛，一行在3国共签订18份合作了解备忘录（MOU）。外交部长吴钊燮也紧接于26日起应邀访问斯洛伐克和捷克。

中东欧过去遭到苏联带领的共产主义压迫，而台湾则正在这个地区针对工业创新、研发、太空产业和网路安全等领域施展魅力攻势。

立陶宛今年稍早退出中国与中东欧国家的17+1合作机制，其后并允许台湾在首都维尔纽斯（Vilnius）设立以「台湾」为名的代表处，已打击中国气势；台湾代表团此行更进一步激怒北京。

维尔纽斯大学分析家安卓约斯卡斯（Konstantinas Andrijauskas）表示：「自从整个（中东欧）地区从苏联共产主义解放后，区域许多国家的政治菁英便一直与台湾保持联系。」

他指出，中国与台湾在这个地区的「地缘政治竞争」当中，台湾的投资较能够预期，且不受政治意愿摆布。

安卓约斯卡斯告诉法新社，中国虽是较有钱的投资者，但想要投资的却是北大西洋公约组织（NATO）多数成员国视为国安敏感的领域。

此外，中国在中东欧的投资承诺，也因实现进度迟缓而受挫。

中国领导人习近平2016年访问捷克首都布拉格时，他的盟友捷克总统齐曼（Milos Zeman）承诺说，中国会在捷克进行大量投资。

但捷克工业总会（Czech Confederation of Industry）干部马丁（Lukas Martin）如今受访时表示：「他们做出许多承诺，实现的却少许多。中国投资倾向锁定非工业领域，例如运动队伍和房地产，这能够创造的就业和附加价值较少。」

中国企业在捷克拥有布拉格斯拉维亚（Slavia Prague）足球队、媒体公司梅迪亚集团（Medea Group）、工程公司ZDAS、首都布拉格的数栋建物，以及中国消费电器大厂长虹在欧洲总部。

反观台湾的投资则锁定制造业，例如鸿海在当地设立电子厂。吴钊燮26日在斯洛伐克发表演说时，也提及双边在汽车产业合作的可能性。汽车产业是斯洛伐克的经济骨干。

马丁表示，官方捷克投资发展局（CzechInvest）牵线的台湾和中国企业投资件数差不多，在2019年都各约30件。

「但台湾投资创造的工作机会是中国的8倍左右，创造的附加价值也比中国投资高出约60%。」他并补充，台湾工厂还能为规模较小的捷克子供应商带来获利。

中国驻捷克大使馆27日发布声明，抨击「捷克议会参议院等机构和个别政客不顾中方严正立场，纵容台湾当局外事部门负责人窜访捷克」，并重申「台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉」。

捷克参议院议长维特齐（Milo? Vystr?il）则回应道：「我们和台湾发展合作关系，并未违反任何事。」他去年曾率领约90人代表团访问台湾，成员包括政治人物、企业家、科学家和记者。

不过，中东欧政界人士和分析家也强调，没必要和中国切断关系。马丁表示：「中国对我们的投资者来说重要，因此我们不能忽略它。但另一方面，我们也不应该太过重视中国。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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