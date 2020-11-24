台湾潜舰国造正式动工 海昌计画深具历史意义

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（法新社高雄24日电） 台湾代号「海昌计画」的潜舰国造今天动工，「海昌」深具历史意义，根据资料，海军潜舰先驱为编成海昌艇队的小型突击潜艇，后不符实需解散，如今潜舰国造「海昌计画」再起，同时总统蔡英文今天也替潜舰办公大楼「海昌大楼」揭牌。

潜舰国造起自105年12月21日，历经4年完成开工准备，依建造合约自108年5月3日起，合约工期共78个月，包含厂房建造及各种开工准备时间，今天在高雄台湾国际造船公司举行「潜舰国造建造案开工典礼」，总统蔡英文于「船段制造厂房」前按下启动按钮，弯板机将第一块钢板弯制成型后，象徵潜舰国造正式迈入建造阶段，原型舰2025年交舰。

开工典礼前，蔡总统也前往台船厂区另一处「海昌大楼」进行揭牌。海昌大楼为与潜舰案有关的台船、中科院、海军、世界各国技术人员的办公场所，另有一栋「群英大楼」，为台船协力厂商进驻的办公室。

事实上，「海昌」一词其实有其历史渊源且具意义。台船董事长郑文隆致词表示，海军潜舰先驱为购自义大利的小型突击潜艇，并编成「海昌队」，今天以此命名显示潜舰国造在这么多年期待下，终于在蔡总统下定决心后，突破各种困难展开历史新页。

根据海军日前提供资料，54年时，向义大利Cos.Mo.S. SpA, Livorno公司采购4艘小型突击潜艇、并仿制3艘，共7艘的小型突击潜艇于左营军港成军，命名「海昌艇队」；但因该艇续航力不足，难以运用特种作战，成军后无特殊战绩，服役9年后，于62年除役解散。

由于潜舰具高机敏性、战略价值，但台湾面对中国威胁下，潜舰战力迟迟无法提升，仅倚靠77年成军的剑龙级潜舰独挑大梁；前美国总统小布希政府虽曾在西元2001年宣布售8艘柴电潜舰，但因美国当时已不再设计、建造柴电潜舰，加上台美内部对此案皆有质疑，导致潜舰外购至今仍无下文。

103年4月时，政府再次启动代号为「海昌计画」的潜舰国造专案，最后在蔡总统任内成功执行潜舰国造，并在今天正式动工，也因此「海昌」两字在国军历史上有特别重大的意义，象徵潜舰自制的决心。

另外，有媒体今天以「潜舰国造今开工，专用厂房未完工」为题报导。海军也发布新闻稿强调，报导内容与事实不符，依据潜舰国造案合约，开工条件包含三项，分别是船段制造厂房建置完成、试制船段及主次装备合约签署，目前台船依约已完成符合开工条件，并在今天开工，并无「厂房未完工」情事。

© 2020 AFP