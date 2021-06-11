台湾犀牛妹远嫁日本 当地动物园盼促成好姻缘

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（法新社日本宫代町11日电） 六福村动物园犀牛妹艾玛肩负促进台日犀牛联姻与犀牛血缘丰富化重任抵达日本，当地动物园的管理员期盼，艾玛能在今年稍晚的相亲与对象一拍即合。

这只由台湾六福村动物园亲自挑选，头上长角而展开旅居海外生涯的草食动物于本周抵达日本，之前因疫情严峻，比原定时程晚了数个月。

位于东京郊外�斡裣氐亩�武动物公园（Tobu Zoo）主管表示，性情温和5岁大艾玛（Emma）将在9月间与她首个对象相见欢，但无法保证必然能撮合配对。

他说：「这头犀牛哥现年10岁而且很大只，我们会把它俩送作堆，并让它们彼此熟识，我们估计交配得花一年时间，当然，倘若它们彼此看不顺眼就不会交配了，我们所能做的就是祈祷。」

经过长途旅行抵达日本后，艾玛今天现身在动物公园替她安排的栏舍里，晃来晃去、偶尔吃吃东西又打盹，相当轻松自在。

艾玛是从23只犀牛中雀屏中选，因她的性情较温和且体型娇小，便于漂洋过海送往异地。

原本预定3月间启程，因疫情而延宕，于是饲养艾玛的保育员开始教她识读日文单字，像是「来」和「不」，为她赴日之旅做准备。

东武动物公园主管说：「艾玛不怕生，在台湾，保育员拿泥巴糊她的身躯，并且以其他类似方式养育她，所以艾玛跟人很亲近，总而言之，她非常温驯。」

他表示，目前纤瘦的艾玛重800公斤，体重可望再倍增，并说「艾玛还年幼，我估计她将成长到重达2公吨」。

就繁殖南方白犀牛而言，动物园的交配计画至为关键。

据保育团体「拯救犀牛」（Save the Rhino）指出，此物种目前全球仅存约1万9000只，主要栖息在非洲南部野地。

© 2021 AFP