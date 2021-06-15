台湾羽球一哥周天成 称有信心争夺东奥羽球金牌

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（法新社台北15日电） 法新社今天报导，台湾羽球一哥周天成虽然没有教练，仍放眼要在东京奥运争夺羽球金牌，这是一项非正统途径，但他希望这项决定将有助自己在东奥夺金。

法新社指出，世界排名第四的周天成，自2019年起与他的全职教练分道扬镳，由他的物理治疗师高敏珊充当精神导师、啦啦队长和批评者角色，自此他开始茁壮成长。

今年31岁的周天成接受法新社访问时表示：「台湾的实力已增强许多，很有机会获胜。自2016年来，我成长且进步许多，我觉得自己有机会赢得（奥运）奖牌，甚至是金牌。」

报导提及，许多国家的政府未能就2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情作充分准备，而台湾尽管过去一个月病例激增，但之前阻止了国内最初疫情爆发，将病毒阻绝在国门之外一年，得以让国内选手多半时间过着正常生活。

身为虔诚基督徒的周天成表示：「我觉得，上帝在此给予台湾运动员心理优势。一些其他国家的运动员必须停止训练，或得在参加训练前进行冠状病毒检测。」

台湾在历经一年平静后，过去一个月来确诊病例激增，促使政府提高防疫警戒等级，加强社交距离规定。因此自5月中旬以来，奥运国手一直在高雄国训中心训练，与外隔绝。

但周天成指出，住在国训中心使他更专注。他表示：「由于最近疫情爆发，现在有许多恐惧及不安全感，而我希望乐观以待。」

关于在没有教练情况下参加东奥，周天成解释说：「并不是我很棒，所以我不需要教练，或是没有任何人可以教我。」他还说，现今安排很适合他。

周天成说：「每个人都有我能学习之处…这种方法对我最能奏效。上帝就是我的教练。」

© 2021 AFP