台湾防疫兼顾民主 国际组织赞扬

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（法新社斯德哥尔摩9日电） 跨政府组织「国际民主及选举协助研究所」今天表示，全球超过6成国家采取的Covid-19防疫措施，对民主或人权构成威胁；但台湾等11国因兼顾防疫和尊重民主原则而受赞扬。

总部在瑞典斯德哥尔摩的「国际民主及选举协助研究所」（International Institute for Democracyand Electoral Assistance，IDEA），检视全球几乎所有国家对2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情的应对方式。

研究结果发现，61%的国家「实施的限制措施」，至少在一项民主自由领域「违法、不符比例、定义模糊或非必要」。而在普遍被视为民主体制的国家当中，有43%出现上述情况；在威权国家中比例则冲上90%。

IDEA秘书长卡萨斯-萨莫拉（Kevin Casas-Zamora）告诉法新社：「较缺乏制衡的威权国家会以疫情为藉口加强控制，这点预料得到。比较令人意外的是，有这么多民主国家采取的措施，从民主和人权观点来看是有问题的。」不过，IDEA的检视方式并未考量防疫效力。

所有国家当中，属民主体制的印度表现最差。在迁徙自由、言论自由和媒体自由等22项评量领域当中，印度采取的防疫措施在多达9项领域「令人担忧」。其次是阿尔及利亚和孟加拉的8项。中国、埃及、马来西亚和古巴则有7项。

欧洲国家中表现最差的则是俄罗斯，在6项领域构成问题，和沙乌地阿拉伯、缅甸、约旦、斯里兰卡和辛巴威属同一等级。欧洲联盟（EU）则有5国上榜，分别是保加利亚（3个领域）、匈牙利（2个领域）、波兰、斯洛维尼亚和斯洛伐克（各1个领域）。

而在西方民主大国当中，只有美国上榜，在2个领域有侵犯民主人权的疑虑。被点名的还有以色列（5个领域）和阿根廷（2领域）。

卡萨斯-萨莫拉指出，最常出现的令人担忧防疫措施，包括以打击假新闻为由限制媒体自由、使用武力过当（例如动用部队执行规定，或将患者关在拘留营）、急难装备合约贪腐，以及将疫情怪罪移民。

另一方面，报告也赞扬一些国家实施的措施，既能兼顾防疫效力，又能尊重民主原则，堪称楷模。包括台湾、日本、韩国、纽西兰、芬兰、挪威、冰岛、乌拉圭、赛普勒斯、塞内加尔和狮子山共和国（Sierra Leone）。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP