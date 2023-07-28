台积电新竹“全球研发中心”落成，藉此表达“根留台湾”的决心

台湾，台积电

台湾芯片巨头台积电 (TSMC) 新的“全球研发中心”周五（7月28日）在台湾北部新竹落成，台积电总裁魏哲家在落成仪式上表示，台积电决心“根留台湾”。

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魏哲家说, “我们想借此研发中心启用之机向台湾人民展现台积电扎根台湾的决心”，他表示，“ 台积电最近应客户要求在世界各地盖很多生产线，我们听到关切的声音，有人担心台积电是否会将重心转移到海外，以及台积电是否会停止在台湾的发展。答案是不会的” 他说。 “全球研发中心的启用就是告诉台湾人民，我们根留台湾的决心。”

有着台湾护国神山之称的台积电，控制着着全球一半以上的半导体生产，其大部分的生产基地位于台湾新竹，那里聚集的世界最先进的设施生产着不断微型化的硅晶圆芯片，近年来、尤其是随着人工智能技术的蓬勃发展，对这些芯片的需求猛增。

台积电将领先于全球第二大生产商、其韩国的竞争对手三星，开始大规模生产一种比指甲盖还小的 1.4 纳米芯片。

目前台积电的生产线已经向台湾以外扩展，而西方国家担心这些高科技的工厂过于集中在台湾这个中国始终宣示主权的岛屿上。

台积电已计划在美国亚利桑那州建造一座生产工厂，这是美国最大的外国投资之一，但由于招募技术工人困难、这一白宫积极推动的增加美国芯片产量的计划被推迟到2025 年。此前有报道指，台积电在日本的工厂将如期在2024年底量产，集团也正与欧洲伙伴接洽，评估在欧洲兴建首个生产基地的可能。

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