美国宣布对台提供3.45亿美元军援，拜登首次动用“总统提取权”

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美国白宫7月28日宣布向台湾提供3.45亿美元的军事援助，这是拜登（Joe Biden）总统首次动用“总统拨款权”，以从五角大楼自身现有库存提取防务物资的方式对台提供军事援助。

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白宫在宣布这批军援时表示，该方案将包括美国“国防部的防务用品与服务以及军事教育和培训”。据两名美国官员向美联社介绍，美方此番将对台提供便携式防空系统、情报和监视能力、枪支和导弹。

美国国会议员一直在向五角大楼和白宫施压，要求加快向台湾提供武器。目的是通过提供更多的武器装备，提高用武力改变台海现状的成本，以嚇阻中国的攻台计划，威慑冲突地发生。

除了军事援助外，美国还已批准向台湾军售近190亿美元包括F-16战斗机在内的装备和服务。但这些武器的交付一直受到供应链问题的影响，新冠疫情爆发期间使该问题加重，并随着俄罗斯全面入侵乌克兰造成的全球国防工业基地压力而加剧。

不同的是，这项援助是去年美国国会批准的总统授权的一部分，即从五角大楼现有军事储备中提取武器，这样台湾就不必等待生产和销售耗时。五角大楼也曾利用此类授权向乌克兰提供了价值数十亿美元的武器和弹药。

2023财年《国防授权法》中，授权美国总统动用“总统拨款权”（presidential drawdown authority），每年从国防部库存挪用价值至多10亿美元的防卫物资或服务给台湾。

据中央社报导，台湾总统府发言人林聿禅周六表示，感谢美国政府长期履行对台湾的安全承诺，台美将持续深化紧密的安全伙伴关系，促进台海及印太区域和平、稳定及现状。

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