白宫宣布军援 台湾总统府表达感谢

台湾/美国/军售

美国白宫28日宣布，提供台湾3.45亿美元的国防防卫物资与服务、军事训练和教育，以援助台湾；这是拜登政府对台湾的第一个重要军事援助方案，以美国现有的军事库存来协助台湾对抗中国大陆的威胁；台湾总统府、行政院长陈建仁、国防部都表达感谢。

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美国国会在「2023年度国防授权法案」中，曾授权拜登总统对台湾使用「总统拨款权」，额度10亿美元。这是自1978年美国停止军援台湾后，另一深具指针性的区域安全合作任务行动。

「总统拨款权」允许美国总统在紧急情况下，不需要国会批准就可以从美军现有库存提取武器、装备或服务给台湾，省去军售的冗长程序，加速军援的交付，从批准到交付只要几天、甚至几小时。目前美国已经43次动用总统拨款权援助乌克兰国防物资，总金额近400亿美元。

针对美国的军援，台湾总统府发言人林玉禅表示，感谢美国政府长期履行「台湾关系法」及「六项保证」对台湾的安全承诺，台美双方在多项事务上紧密沟通，并将持续深化紧密的安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台海及印太区域的和平、稳定及现状。至于军援的清单，本案相关细节，总统府没有评论。

台湾行政院长陈建仁也表示，感谢美国政府一直遵守台湾关系法以及「六项保证」，履行对台湾自我防卫的承诺；总统拨款权是对台军售之外，另一个支持台湾自我防卫的重要工具，感谢美国这样做，台湾会跟美国在安全上保持密切的联系跟合作。

台湾国防研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云则指出，拜登政府十度宣布对台军售，这是第一次提供台湾军援，从白宫备忘录可发现，这次对台军援，除了军事意义外，更重要的是形同把台湾视为「准盟邦」，巩固对台湾安全的承诺，也具备法律授权。

中国国台办发言人陈斌华则表示，民进党当局不断乞求美国出售武器或提供军援，强化与美国的军事连结，他们的所作所为正在把台湾变成「火药桶」或「弹药库」，加剧台海兵凶战危，并批评民进党政府「倚美谋独」，强调如果任由民进党一条道走到黑，青年只能当炮灰。

有媒体报导指出，美国这次打算军援台湾四架非武装的MQ-9A无人机；也有消息透露，这项军事援助将包含反装甲和防空能力，或是多领域感知能力。

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