北京等地暴雨酿灾 赖清德和陆委会表达慰问关怀

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台风“杜苏芮”侵袭中国后，北京、河北及天津等多地因暴雨酿灾。统计显示，北京和邻近省份遭受的暴雨袭击已知造成 至少20 人死亡，超过30人失联。

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中央社报道，台湾陆委会周二（8月1号）表示，向当地受灾民众表达慰问关怀之意，另也提醒在陆台人多加留意自身安全。台湾副总统赖清德在推特上用简体字发帖表示，他要向中国北京等多地因受杜苏芮颱风环流影响成灾，而失去亲人的人们表示哀悼。期盼所有受到影响的人们能获得援助，并尽快重建生活。

陆委会透过新闻稿表示，受到颱风杜苏芮环流影响，北京等多地连日暴雨酿灾，造成大范围洪涝灾损、人员不幸伤亡；向各地伤亡和受灾民众表达慰问关怀之意，期盼受灾地区可早日回复正常生活。陆委会指出，总统府于当天转达总统蔡英文的慰问关心，政府也已透过海基会对大陆表达慰问关怀之意，期盼灾害可减至最低。根据陆委会所掌握的讯息，除少部分台商厂房受损外，尚无与台商或台人有关的灾情传出。

据中国官媒新华社1日报导，北京、河北及天津等地区连续降雨酿灾，截至1日上午6时，北京有11人遇难、27人失联；截至1日中午12时，河北有9人死亡、6人失联。

台湾总统蔡英文周二晚间也在推特用简体字发文，表达关心与慰问，并期盼受灾地区早日脱离洪害，回复正常生活。

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