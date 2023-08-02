赖清德出访巴拉圭 绕开华盛顿 过境纽约和旧金山

台湾/美国

台湾副总统赖清德8月12日启程出访友邦巴拉圭，据总统府记者会公布的消息，赖清德副总统此行以特使身份访问巴拉圭，主要行程包括出席新任总统培尼亚的就职典礼，并将过境美国纽约与旧金山。由于赖清德同时也是执政党民进党的总统候选人，因此他往返过境美国的行程更加受到瞩目。

台湾副总统赖清德于 2023 年 4 月 12 日在台湾台北举行的新闻发布会上发表讲话。

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台湾竞选总统的主要候选人，几乎都会安排访问美国行程。不久前，赖清德在一场竞选活动中表示：“当台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了。” 据金融时报报道，这番论述曾引起美方关注。

自从1979年美国和台湾断交以来，包括台湾总统、副总统、行政院长、外交部长、国防部长这5位高阶官员便受到潜规则限制，不得出现在华府。

针对先前有传闻赖清德此行争取过境华府，据自由时报援引外交部次长俞大㵢在记者会上表示，此行与美国协调过境事宜从一开始就没有包括华府，或是周遭的维吉尼亚与阿灵顿，外界的讯息是不确实的。

美国在台协会（AIT）在维吉尼亚州的阿灵顿设有华盛顿总部。

针对赖清德过境美国可能引起北京反弹，俞大㵢则指出，政府高层出访友邦过境美国，依照舒适、便利、安全、尊严的原则办理，不应造成其他方的不舒服或加深彼此冲突的借口。

此前，中国驻美大使谢锋先前在一场论坛中表示：“当务之急是坚决挡住赖清德“窜美”这头正向我们冲来的“灰犀牛”。

美国国会众议员汤姆·蒂法尼（Tom Tiffany）上周呼吁美国副总统哈里斯在赖清德过境期间安排会面，明确向北京表达干预美国外交政策是不受欢迎的。俞大㵢对此表示，相关行程还在规划中，适当时间会向外界说明。

美国国务卿布林肯以及美国驻台最高外交官、美国在台协会处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）也已分别表示，台湾副总统过境美国是长久以来的惯例，北京不该当作采取挑衅行动的借口。

外界普遍注意到，台湾将于明年1月举行总统选举，作为民进党总统参选人的赖清德此次过境美国，美国接待赖清德的层级和规格将备受关注。《华尔街日报》曾报道说，拜登政府正努力避免因赖清德过境美国而与中国产生摩擦，因此赖清德此次可能低调过境。

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