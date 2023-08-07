赖清德回应 "疑美论”和“白宫疑赖论”：美国希望台湾出现亲中政权吗？

台湾副总统赖清德7日针对疑美论指出，过去几十年来，美国帮助台湾经济发展、守护台湾，且要并吞台湾的是中国，推开最好伙伴美国“是不智的”；他也回应“白宫疑赖论”说，美国立场是希望台湾出现亲中政权，还是走向民主国家？这不难分辨。

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中央社报道台湾三立新闻台政论节目7日晚间播出对赖清德副总统专访。对于台湾近期出现“疑美论”，赖副总统指出，过去几十年来，美国帮助台湾经济发展、守护台湾，且要并吞台湾的是中国、不是美国。他强调，不要为一时的选举，去否定美国这个台湾的长期友人，推开最好伙伴美国“是不智的”。

赖副总统表示，疑美论应该从中国开始，原因是美中冲突，并希望借此影响台湾选举；目前蔡政府与美国的沟通非常顺畅、彼此互信，美国在台协会（AIT）也长期跟台湾社会有沟通，美方了解多数台湾人民对美国的情感与信任。

至于“白宫疑赖论”，赖清德副总统指出，只要多思考国际情势就不难了解，美国的立场是希望台湾出现一个亲中政权，还是走向民主国家？这不难分辨。

是否担心中国“以商逼政”影响总统大选，赖副总统说，中国真的没有必要这样做，台湾可以是协助解决中国内政问题的好帮手，对台文攻武吓都是错误举措；而台商若认为必须在中国继续发展、都尊重，政府应该协助企业走入世界，并不是排除中国。

赖副总统谈及俄乌战争时指出，乌克兰在总统泽伦斯基带领下，固然是在守护国土、保护人民，但基本上是在为民主而战、为世界民主而战；如果乌克兰不保，俄罗斯、中国及北韩，甚至有一些国家的势力势必越来越大。

赖清德副总统说，台湾从俄乌战争学到的重要教训，就是台湾一定要“做最好的准备、做最坏的打算”，台湾若不要成为下一个乌克兰，就一定要做好准备，因为要和平就必须靠实力。

至于义务役期明年恢复为1年的争议，赖副总统表示，蔡总统的规划是基于全民国防理念，把义务兵役由4个月恢复到1年，这已是一个全民国防概念；是否要走向民兵系统则需进一步讨论。

赖清德副总统强调，蔡总统任内为台湾走出一条道路，这些都属于台湾的资产，他若担任总统，一定会延续蔡总统路线；他希望民众能够支持这条道路，否则换政党、国家方向就不同，在此情况下，对台湾到底是好是坏，可以很清楚看出来。

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