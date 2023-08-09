前副国务卿克拉奇再次访台 加强美台经济、科技关系

美台关系

美国普渡大学克拉奇技术外交研究所（Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue）周二宣布该所主席基斯·克拉奇（Keith Krach）将于8月9日到12日访问台湾。克拉奇曾是美国前副国务卿，三年前，他作为40年来最高级别的访台美国国务院官员对台湾进行了历史性的访问。而他再度访台的目标是进一步加强美国和台湾之间的经济、科学和技术关系，并表明对台湾民主的持续支持。

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据美国商业资讯（Businesswire）网站报道，克拉奇在一份声明中说：“在我领导美国经济外交工作的整个任期内，台湾一直是我们全球经济安全战略的核心，原因有三：第一，台湾就像是实现民主的灯塔，激励着全世界的各个国家；第二，台湾卓越的技术创新证明了自由社会蕴含的潜力；第三，台湾是我们真正的朋友，也是倡导自由社会不可或缺的伙伴。”

为期4天的行程中，克拉奇将会与台湾政府高级官员、科技行业首席执行官和学术领袖进行交流。据报道，他此行有三个主要目标：首先，加强全球技术安全。克拉奇是全球技术安全委员会的联合主席，该委员会汇集了来自美国和包括台湾在内的技术先进型民主国家的高级公共和私营部门领导人，以制定最终的全球技术安全战略（简称“GTSS”）。

其次，启动台湾创新与繁荣中心。作为全球科技安全战略的产物，该中心将在克拉奇科技外交研究所的名义下成立。该中心的使命是通过提供技术专业知识和外交支持，增强台湾的繁荣、国际地位和主权。该中心将会通过其庞大的私营部门网络连接美国的投资、人才和专业知识。台湾驻美国代表萧美琴大使和国立阳明交通大学（NYCU）校长林奇宏最近造访普渡大学后，这一倡议得到了推动。这一合作关系包含两项重要的备忘录，即普渡大学和NYCU在半导体领域的广泛合作，以及克拉奇研究所和台北的公立研究型大学国立政治大学（NCCU）之间的广泛合作。

最后，扩大台湾在全球可信技术网络中的作用。在访问期间，克拉奇将会通过扩大台湾在不断增长的全球可信技术网中的参与，继续加强美台关系。这个由志同道合的国家、公司、机构和全球领导人组成的联盟共同努力，通过创新和采用值得信赖的技术来促进自由。此前，作为美国的高级经济外交官，克拉奇欢迎台湾加入民主国家清洁网络联盟；发起了李经济繁荣伙伴关系（Lee Economic Prosperity Partnership）；建立了《美台科技合作协定》；促成了台积电向美国投资120亿美元的里程碑式交易；并制定了2800亿美元的双边《CHIPS和科学法案》。

报道指出，克拉奇的访问根植于双方共同的民主价值观和普渡大学长达70年的交往历史的基础上，是通过发展经济和技术伙伴关系来加强美台关系的重要一步。克拉奇的科技外交工作旨在巩固台湾在全球舞台上的地位，并增加半导体等关键高科技领域的合作机会。

2020年9月，时任美国总统特朗普政府国务院主管经济、能源与环境事务副国务卿的克拉奇首度访台，由于当时他是40多年来访台级别最高的国务院现任官员，引发了北京当局的高度不满，中国解放军也派出40架次战机越过台湾海峡中线表达抗议。克拉奇卸任后，也遭到中国政府的制裁。

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