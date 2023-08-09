神准预测台湾大选 日本学者小笠原欣幸入选“世界尊敬百大日本人”

日本学者小笠原欣幸因预测台湾选举准确，在台湾被称为“选举之神”。他被美国“新闻週刊”（Newsweek）日本版最新一期杂志选为世界尊敬的百大日本人之一。

广告 继续浏览后续

据中央社报道：美国“新闻週刊”日本版最新一期杂志刊载 “世界尊敬的百大日本人”专辑，日本国立东京外国语大学名誉教授小笠原欣幸入选。小笠原入选的理由是因为他以正确预测台湾选情闻名，在台湾被称为“选举之神”。

2020年台湾总统选举时，小笠原在选前半年内曾访台6次进行观选，选前2天，国民党总统候选人韩国瑜与蔡总统分别举办的凯道大型造势晚会，他都亲自参与体验；他预测总统蔡英文得票率57.7%，与实际得票率57.1%仅相差0.6个百分点，几乎完全命中。在立委席次方面，小笠原预测民进党62席、国民党37席、民众党5席、时代力量3席，无党籍和其他党派6席，他的预测与最后结果只有民进党与国民党有一席的误差。

小笠原在2016年大选就曾精准预测得票率，他选前预测得票率为蔡英文56%、朱立伦32%、宋楚瑜12%，选举结果则是蔡英文56%、朱立伦31%、宋楚瑜13%，仅朱与宋得票率落差约1个百分点，被各界推崇为“神人级预测”。

小笠原9日在脸书报喜时表示，自己感到非常惊讶、非常高兴。他由衷感谢台湾朋友们的长期支持和鼓励。

小笠原欣幸是日本一桥大学社会学博士，现任东京外国语大学副教授，日本台湾学会会员兼理事。研究专长为台湾政治、台湾选举、地方政治、两岸关係等，是东京大学东洋文化研究所教授松田康博主持的 “两岸关係研究小组”与早稻田大学台湾研究所教授若林正丈主持的“台湾政党政治史研究小组”成员。

与小笠原一同被选为“世界尊敬的百大日本人”还有动画大师宫崎骏、建筑设计大师隈研吾、足球明星三笘薰、女星菊地凛子、今年2月去世的漫画大师松本零士等。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅