印度陆海空三军前参谋长在台湾参加印太安全论坛

印度/台湾/亚洲

印度陆海空三军前参谋长8月8日出席了在台湾举行的“凯达格兰论坛—2023印太安全对话”。印军三位新近退役的军种主官在台北参加地区安全论坛，这在印度尚属首次。

广告 继续浏览后续

消息人士向印度ThePrint新闻网介绍称，印度陆军前参谋长纳拉瓦内（Manoj Mukund Naravane）、前海军参谋长卡拉姆比尔·辛格(Karambir Singh）和前空军参谋长巴达乌里亚(RKS Bhadauria) 是私人访问，但应台湾外交部邀请。

上述三人均已从印军退役，其中纳拉瓦内曾在2021年12月至2022年4月期间担任过印军参谋长委员会主席。印度总理莫迪2019年设立国防参谋长一职，以强化陆海空三军之间的协调。在此之前，印度军方最高官员是参谋长委员会主席。

卡拉姆比尔·辛格周二在论坛上谈到当前的全球安全形势以及台湾海峡和平与稳定对印度和世界的重要性。他续称，中国的“好战和使用硬实力进行恐吓”令印度感到不安，“新德里不希望中国在其他地方复制其在南中国海的做法”。

卡拉姆比尔·辛格表示，当今世界似乎是在自我挫败，“让人想起冷战时代，甚至可能更加令人担忧”。他认为，台湾海峡正在变成地缘政治对抗的“震中”。

卡拉姆比尔·辛格在发言中说，“如果台湾海峡爆发冲突，其影响肯定不会仅限于海峡，而是会在全球范围内造成严重的地缘政治和经济后果，其严重程度远远超过乌克兰冲突”。

卡拉姆比尔·辛格补充说，对印度来说，任何冲突都会产生严重的“与地缘政治和经济安全有关的直接和次要影响”。他提出，各国需要生存和竞争，而不要陷入大国竞争和“冷战思维”的持续“负向螺旋”，这种思维有时会淹没理性。

在谈到印方立场时，卡拉姆比尔·辛格说，“印度选择不卷入这场大国对抗，专注于自己的核心利益，建立战略自主权，不是通过‘过去不结盟’，而是通过‘多向结盟’、基于问题的趋同与合作”。他谈到，“由某些国家主导世界对我们不利，中印边境实际控制线地区的对峙已经持续了三年，这是一个拐点，磨练了印度对中国的竞争技巧。”

据《今日印度》报导，印度当权派越来越多地认为台海冲突将对印度及其经济产生不利影响。印度国防参谋长阿尼尔·乔汉（Anil Chauhan）办公室已要求三军在危机全面爆发时为印度提供建议和选择，作为更大规模学术活动的一部分。印度奉行“一个中国政策”，与台北没有正式外交关系。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅