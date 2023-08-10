德国补贴台积电 对中国的依赖开始减弱？

台湾芯片公司台积电在德累斯顿建厂，德国政府预计将补贴50亿欧元。对英特尔和英飞凌，德国政府也有类似补贴项目。此举引发争议。

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《新奥斯纳布吕克报》问道：这一切值得吗？今天没有人能认真回答这个问题。 当然，所提到的公司都是行业领先者。 可以肯定的是，全球范围内对芯片的需求将会增加。 虽然大众、宝马和戴姆勒目前仍然是当地经济引擎的推动者，但鉴于人工智能、移动和能源发电的发展，这种情况可能在中期内发生变化。 那么，相关公司最好就在国内，是吧？ 是和不是。 是的，因为如果生产更加分散并且全球经济不再那么依赖中国对台湾的态度，这当然会有所帮助。 但是：生产并不等同于研究和创新。 如果你按照打造计划制造芯片，你就无法自动改进它们或发明新的芯片。 但研发不会在德国进行。 这意味着：柏林不仅应该参与生产基地的竞标战，同时还应该加大对本国创新的投资，投放更多的研究资金，更多的卓越资金，更多的初创企业资金。

科堡出版的《新报》认为：在理想的商业世界中，不需要像现在大规模流入德累斯顿一家芯片工厂那样的补贴。 但今天已经不可能再谈论这样的世界了。 美国、中国以及欧洲这三个世界最大经济体正在发放巨额国家补贴，以增强自己的经济实力，相互制衡对方。

《莱比锡人民报》表示：新的芯片厂是否会真正推动汽车行业的发展，供应商的需求是否会如希望的那样增加，还有待观察。 但新的芯片厂不仅仅是对微电子基地德累斯顿的投资，更是对撒克逊精神的投资。萨克森州似乎再次拥有竞争力。 突然间，它又是个人物了。 这种影响不应被低估，

柏林《每日镜报》认为：德国政府投资台湾芯片厂。 鉴于与中国的紧张关系，这是一项正确且重要的投资。德国对中国的依赖终于开始减弱。

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