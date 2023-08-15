台湾F-16实弹炸射偏离目标海巡艇官警遭震波冲击

台湾/军事

台湾空军一架双座F-16V战机9日在屏东九鹏外海执行炸射任务时，因所投掷的炸弹偏离目标区过远，加上炸弹威力强大，爆炸的震波影响到在周边海面负责警戒、防止渔民闯入的台湾海巡署巡逻艇。台湾空军参谋长曹进平中将今天(15日)在记者会上对此表达歉意。

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台湾军方近期在屏东九鹏海空域，密集实施精准弹药射击测考，恒春海巡队一艘35吨的巡防艇，8月9日下午奉命开往演习区边缘南侧的水域，为实弹操演实施警戒。操演过程中，一架F-16战机，奉命针对靶船投掷MK84两千磅炸弹，这项科目并没有雷射精准导引，标定辅助，而是战机以俯冲的方式，运用瞄准器投掷炸弹后，再把飞机拉高脱离。

然而俯冲投掷出去的炸弹，严重偏离目标区，并没有炸中靶船，而且，靶船、偏离的弹着点，以及在操演区域外戒备的海巡艇，三者呈一直线。以至于炸弹爆炸后，声波、震波，严重冲击到在巡逻艇上执勤的官警。

台湾空军平时训练或是正式操演，都是使用模拟炸弹或500磅炸弹，以减少杀伤力，维护海面船只安全，只有年度精准武器射击或是汉光演习，才会正式使用2000磅通用炸弹。当天任务是以锦江级军舰作为靶舰，进行炸射任务。

这次所使用的MK-84「两千磅型通用炸弹」，是专为美国海空军高速战机设计，是目前台湾空军杀伤力最强的炸弹，爆炸后除了会产生恐怖的爆震波及杀伤碎片外，产生的弹坑直径可达18公尺，深度5公尺，目前F-16战机最多一次可挂载4枚，威力惊人。

事后有海巡署官兵在脸书发文，提到「炸弹在身边爆炸」，甚至传出空军疑似将海巡舰艇误当作靶船；还说，实际弹着点就在巡逻艇官兵的目视范围内。国民党台北市议员杨植斗表示，有海巡弟兄向他爆料，说有人因此出现爆炸幻听，必须接受心理治疗。

台湾国防部今天上午举行记者会，空军参谋长曹进平指出，这架任务机所进入的攻击航向，与海巡署的警戒艇和炸射标靶，确实在同一轴线，所以海巡舰艇的官兵会感觉战机抵近；曹进平承认，当时飞行员在进行炸射科目时不精准，因此有不符合规范等违失情况，空军会追究相关人员责任。

他并表示，已经询问过海巡人员，当下在目视范围中都没有看见弹着点，初步分析，弹着点和海巡署的巡逻艇，仍有几海里的距离，炸弹并不是落在巡逻艇的旁边。

他强调，空军对此表达歉意，同时也会将事件详细分析，纳进作战整备参考，同时以此为案例精进。

另有台湾的军事迷今天在屏东九鹏基地外，目睹军方实弹射击疑似爱国者二型防空飞弹时，其中一枚飞弹发射后不明原因在空中爆炸。

曹进平中将也证实，上午在执行某弹种实弹射击时发生异常引爆，后续将详查原因。

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