台湾“极机密”开发并试射导弹传射程可抵南京？

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空军2023年度“重要操演”东南部地区于8月15日正式开打，一连三天在东部海空域进行空对空、空对海、海对空、地对海以及地对空实弹射击操演， 今天16日凌晨4时50分左右，中科院九鹏基地又发射一枚查无资讯的“极机密”导弹，据传是“雄二E巡弋飞弹（雄升）”，不少军事迷惊呼“可以打到南京那种？”

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据台媒自由时报今天报道称，九鹏“极机密”射击传“雄二E”飞弹，射程可及中国南京！

据该报，九鹏基地继15日爱国者飞弹试射，今天凌晨4时50分左右，又发射一枚查无资讯的“极机密”飞弹，发射后疑似“第二段”不点火后坠海，相当神祕的发射时间及两段式点火方式，引发军武爱好者讨论，加上连内部资料公布都仅称“oo飞弹”，更引发外界无限遐想空间，认为就是敏感的雄二E巡弋飞弹。

该报称，台湾国防部在两年多前预算案中，便公开承认台湾有地对地的巡弋飞弹“增程型雄二E飞弹”已可量产，常被说为台版的“战斧巡弋飞弹”，仿效美国在历次战争中大建奇功的战斧飞弹，雄二E从反舰雄二飞弹基础上开发，其长度和直径约介于雄风三型飞弹和美国战斧巡弋飞弹之间，2011年的射程公开说法为600公里，并以3000公里为目标增加射程距离。

该报称引据了解，“雄二E飞弹”的600公里版本射程可达香港、澳门、广州、长沙、福建、上海、南京等东南沿岸重要的城市，以及深入腹地攻击长江三峡大坝。

雄二E地对地巡弋飞弹，从陈水扁总统时期开始研发，却因攻击性问题频频受美方劝阻与干涉，美方延长军用精密零组件审查期、封锁部分关键组件并受技术管制。台湾还发现美方技术手册只有方向正确，其中的分析过程数据都是故意给错的，后续改良，雄二E的“鲲鹏引擎”才获得关键突破。

自由时报称，目前，雄二E型有A弹和B弹，A弹射程为500公里，B弹射程为1000公里，增程型将超越1000公里。外传，目前雄二E已部署240多枚，不过此案高度机密，无法确切知道实际数量。而近年测试的则是雄二E增程型。根据先前国防部向立法院报告内容显示，“雄风二型”反舰飞弹、“雄升”飞弹共用生产线，以中科院新设飞弹生产厂房生产时，上述弹种的年产量可自81枚增至131枚。该报称，军方并未直接公布“雄升飞弹系统”的个别量产数量，技巧性的宣示反而更加引起外界的想像空间。

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