路透社称北京特别不喜欢赖清德 赖清德则在巴拉圭警告台湾大选或遭干预

台湾/赖清德/巴拉圭/美国/中国

台湾副总统，民进党总统候选人赖清德在访问巴拉圭期间表示，中国针对台湾副总统赖清德过境美国而采取的任何军事行动都将是中国试图干涉台湾选举。而台湾官员报告，中国可能在本周发起军事演习，以赖清德在美国的过境为借口，在明年大选前恐吓选民，让他们“害怕战争”。

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台湾副总统称中国针对他的美国过境采取军事行动来干扰选举。

据路透社今天报道称，声称台湾是自己领土的中国特别不喜欢赖清德，赖清德过去称自己为“台独务实工作者”。他是下一任总统的候选人，并至此民调领先者。

据台湾官方中央通讯社称，赖清德已经于周二经纽约抵达巴拉圭，赖清德对记者表示，美国的此类过境是例行公事，中国没有理由利用此作为“口头和军事恐吓台湾”的借口。赖清德称，“如果中国以过境为借口，再次发起口头和军事恐吓或其他威胁手段，那就证实了国际媒体有关中国试图以军事威胁干预台湾选举的报道。”

不过，赖清德表示，他对台湾人民有信心。

台湾国防部周二表示，尚未看到中国在台湾岛附近进行任何大规模演习。

今年4月，台湾现总统蔡英文从加利福尼亚州回国后，中国在台湾周围举行了军事演习，她在从中美洲回国的途中会见了美国众议院议长凯文·麦卡锡。

中国此次谴责了赖清德的纽约之行，并称他是分裂主义“麻烦制造者”。

台湾和美国都试图对赖清德在美国的过境保持低调，赖清德表示，与美国官员会面“没有特别安排”。

中国认为台湾是其最敏感、最重要的政治和外交问题，也是中美摩擦的一个持续根源。中国国防部长李尚福周二在访问莫斯科时举行的一次会议上表示，“在台湾问题上玩火、妄图‘以台制华’注定会失败”。

赖清德在巴拉圭参加该国新总统的就职典礼。该国是仅有的13个与台湾保持正式外交关系的国家之一。

赖清德在他的脸书页面上发布了他在亚松森与美国内政部长德布·哈兰德、西班牙国王费利佩六世和巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦握手和聊天的照片。他们也出席了同一场活动。

路透社说，中国称台湾无权与他国建立国与国关系，并一直试图除掉台湾仅存的外交盟友。洪都拉斯曾经是台北的坚定朋友，今年三月却转而与北京建立关系。

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