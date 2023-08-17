赖清德回程过境旧金山 称筑和平灯塔

台湾/美国/赖清德

台湾副总统赖清德在访问巴拉圭后返回台湾途中在美国西海岸城市旧金山短暂停留。此前赖清德去程是在美国纽约作停留。台湾副总统赖清德在访问旧金山期间承诺，将以和平为“灯塔”，以民主为向导。据路透社说，这是中国谴责的赖清德此行的最后一站。

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在旧金山站，台湾副总统赖清德称将以和平为“灯塔”。但声称台湾是中国领土的中国谴责了赖清德在美国的过境，并称赖清德是分裂分子和“麻烦制造者”。

在向支持者发表题为“建设创新繁荣国家”的演讲时，赖清德称赞台湾芯片制造商在全球技术供应链中的关键作用，并表示他将把台湾变成亚洲的硅谷。

赖在周四在台湾电视台直播的讲话中说：“我在这里向大家承诺：未来，我将竭尽全力，以和平为灯塔，以民主为罗盘，带领台湾不断前行。”赖清德说：“我们有一个共同的目标，那就是让台湾成为民主世界的最有价值球员。”赖清德引用美国体育术语“最有价值球员”。

据赖清德表示，“无论顺境还是逆境，台湾在过去几十年里都与民主社会紧密地站在一起。台湾从来都不是孤独的。”他还说，台美关系“前所未有地好”。

演讲结束时，人群高呼“到台湾”和“当选”，指的是台湾一月份的选举，赖清德是民意领先者。

路透社说，美国在台协会（AIT）主席劳拉·罗森伯格（Laura Rosenberger）出席了与支持者的宴会，AIT是一家处理非官方关系的美国政府运营的非营利组织。罗森伯格表示，拜登政府致力于扩大台湾与志同道合的盟友和伙伴的接触。罗森伯格说：“台湾是美国维护全球和平与稳定（包括台湾海峡）的重要伙伴。”

据罗森伯格称，“维护这种和平与稳定是美国长期两岸政策的核心内容，我们对帮助台湾增强自卫能力的承诺是坚如磐石的。”

美国与台湾没有正式关系，但有法律义务向台湾提供自卫手段。

台湾官员表示，中国本周可能在台湾附近进行军事演习，以赖清德在美国的中途停留为借口，在明年大选前恐吓选民，让他们“害怕战争”。

周四，负责包括台湾在内的地区的中国人民解放军东部战区在官方社交媒体账户上发布了一段视频，赞扬中国军队战斗准备工作，视频显示部队冲进海滩，飞机跟踪一架美国海军飞机。路透社说，虽然没有直接提及台湾，但其中一个场景显示中国水手在甲板上观看一艘台湾军舰和台湾海岸警卫队船只。

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