两次过境美国 台湾副总统赖清德完成出访回返

台湾/赖清德

台湾副总统赖清德周五结束对美国的敏感过境访问，他在返回台湾主要国际机场桃园机场后表示：“因为大家的努力，台湾的力量越来越强大，向国际社会展示了台湾是一股向善的力量，国际社会确实非常关注台湾。”此前中国曾试图阻止赖清德过境美国但没有成功。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，台湾副总统赖清德从敏感的美国中途停留返回。中国对此表示谴责，中国声称台湾是中国领土，并谴责赖清德在美国的过境访问，称赖清德是分裂分子和“麻烦制造者”。

据台湾官员表示，中国本周可能在台湾附近进行军事演习，以赖清德在美国的中途停留为借口，在明年的总统选举前恐吓选民，让他们“害怕战争”。但迄今为止，台湾尚未报告中国在该岛附近有新的任何异常的军事行动。

在中美之间紧张局势加剧的情况下，最近几周双方在亚洲出现了一系列军事姿态和联合演习。周四，日本政府报告称，包括驱逐舰在内的 11 艘中国和俄罗斯海军舰艇已穿越日本南部冲绳岛和宫古岛之间的水域，这条水道对于进入太平洋和东海至关重要。

这些岛屿位于台湾以东，冲绳是美国主要军事基地的所在地。

据一位熟悉该地区安全规划的人士告诉路透社，中俄舰队对驻冲绳美军进行了模拟攻击，并进行了夺取战略要地的演习。消息说，截至周四晚间，美国罗纳德·里根号航空母舰也位于距离台湾东海岸约 800 海里（1,500 公里）的海域。

日本联合参谋部发言人表示，不知道中国和俄罗斯舰队进行过任何此类模拟。

赖清德在往返巴拉圭的途中仅在美国过境，先是纽约，然后是旧金山，前往巴拉圭参加新总统的就职典礼，巴拉圭是与台北保持正式关系的仅有的 13 个国家之一。

在美国期间，赖清德向台湾社区发表演讲，并会见了美国在台协会（AIT）的官员，该机构是美国政府运营的非盈利组织，负责处理非官方关系。

在定于明年一月份举行的选举中，赖清德是台湾下一任总统的热门人选。现总统蔡英文在两届任期后不能再次参选。

路透社说，中国特别不喜欢赖清德，因为他此前曾发表过“台独务实工作者”的言论，赖清德在竞选过程中承诺维持现状，并提出与北京进行会谈。

今天下飞机后，赖清德只顺便提到了他在美国的中途停留，而是集中讨论了巴拉圭以及他在那里获得的支持的承诺。赖清德对迎接他的台湾民众说：“感谢你们对国家和社会的贡献，让台湾能够非常进步、自信和尊重地走向国际社会，赢得国际社会的支持。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅