台湾公开点名中国造假文件 破坏赖清德出访

台湾/中国/赖清德

台湾副总统赖清德结束出访友邦巴拉圭行程，今天清晨搭机返抵桃园机场，国安人士指出，赖清德出访期间，中国造假台湾金援巴拉圭文件，与中国于7月16日与21日在《Reddit》、《8kun》等境外论坛炒作“台湾申入CPTPP公文外泄”，手法雷同，显示两案均属中国相同集团执行，意图破坏台巴两国邦谊，以及伤害民众对政府外交政策信任。

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自由时报今天引述台湾国安情资显示，赖清德8月14日抵达巴拉圭之际，外国匿名贴图网站Endchan帐号《angryman》就开始散布“台湾金援巴拉圭”伪冒文件，经大量异常帐号于爆料公社、X社群（原推特）等平台大量加工转传，部分异常帐号也同步于《PTT》、《mobile01》等论坛传散“台湾将援助巴拉圭3.2亿美元”、“台湾签署协助巴拉圭建社宅”等假讯息，让不知情国人误信分享，在国内舆情扩散。

媒体日前报导，中国为削弱赖清德外访成果，积极拉拢中南美洲地区媒体，展开针对台湾的负面外宣，主要策略包括“传播正面中国、贬低台湾的讯息”、“与巴拿马等国家媒体缔结短期合作协议”，以及“与周边国家传媒协同合作，扩大影响力”等。

该报称，国安人士分析，中国也透过中国海外传媒公司，与巴拉圭《ABC色彩报》、《最新时刻报》等主流媒体签订为期1个月的短期租约，传散“反对台湾政治人物残害巴拉圭稳定”、“巴拉圭不欢迎台湾政治人物选举作秀”等，图谋将此次出访定调为“选举行程”，并由《人民日报》海外版、《中国环球电视网》等中媒向全球发送，扩大传散。

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