法律面前台湾将军刑罚不一样 占用洗衣机判12年 沦大陆间谍平均判18个月

台湾

台媒新头壳今天发表林保华观点文章，称少将侵占洗衣机领刑期如同大间谍；此案与台湾的间谍罪相比较，台湾军中共谍案件层出不穷，连总统专机“空军一号”也被渗透，拘押了一名少校。这些案件屡在各级法院遭到轻判，台湾破获的军事间谍平均刑度为18个月（约一年半），反观欧美民主国家高达230个月（约19年），相差12.7倍。文章问台湾的法官问题，是缺乏敌我意识，还是其他什么。

广告 继续浏览后续

据新头壳刊载的林保华观点文章，台湾金门防卫指挥部前少将参谋长林帝志，2018年、2019年间，涉嫌把公家洗衣机寄运回台湾家中、公酒私用、浮报餐费等违失，被依贪污治罪条例侦办，国防部再依陆海空军惩罚法核定撤职、停用3年、停役。经检察官提起公诉，金门地方法院审酌其犯后均无悔意，以触犯侵占公用财物罪，判处有期徒刑12年，褫夺公权3年，全案可上诉。该文问然而因此而判他12年徒刑，是不是太重了？

该文将此案与台湾的间谍罪相比较。正好，因为中国对台统战渗透日益严重，我国虽有国安五法及《反渗透法》，但军中共谍案件层出不穷，连总统专机“空军一号”也被渗透，拘押了一名少校。然而国安案件屡在各级法院遭到轻判，国防院国防战略与资源研究所所长苏紫云在今年5月初揭露统计数据，台湾破获的军事间谍平均刑度为18个月（约一年半），反观欧美民主国家高达230个月（约19年），相差12.7倍。

该文说，还有的间谍可以易科罚金了事，几万块钱的罚款，他们的主子协助几万个间谍获释都没有问题，这不是国际大笑话吗？为此台湾基进党在8月16日召开记者会痛批，“国家安全法”已在2022年三读修正通过，但行政院迄今没有公布施行，现在仍使用旧法来纵放共谍，呼吁应尽快公布让新法生效。

行政院的回应是，国安法部分条文于今年4月生效，其余条文将待国科会完成国家核心关键技术认定后，一并由行政院公布施行日期。

然而前台联立委罗志明、前海军少将夏复翔被控遭中共吸收，涉嫌在台发展共谍组识，率领退役将领赴中国，除落地招待，还接受对岸宣扬统战观念，依违反国安法遭起诉。高雄地院在今年8月初仅认定夏复翔发展共谍组织未遂判刑5月得易科罚金，罗志明获判无罪。为此检方将提上诉。

文章问这应该不涉国科会的技术问题吧？

该观点文章称，前海军士官长吴朋宪从2016年9月8日起至2018年10月1日，涉嫌刺蒐情报人员身份等机密，高等法院指吴承认犯行、具悔意、无前科，应无再犯之虞，判他有期徒刑2年、缓刑5年，须向公库支付20万元；海军将吴记两大过汰除。但经上诉，今年2月高检署合议庭认为吴朋宪涉犯两罪，且犯罪时间长、次数也多，犯案情节并不算轻，高院判决过轻，今年8月上旬上诉成功，更一审改判2年8月徒刑。

立法院去年5月三读通过《国家安全法修正案》，替中国或境外敌对势力窃取国家核心关键技术之营业秘密，或取得后使用、泄漏，最重可关12年、罚1亿元。将这些间谍的判罪，与上述侵占7990元洗衣机而判12年，两者相较，是否太不成比例？

据林保华观点的该文章称，目前国安部门与检调在侦办共谍方面取得了不少进展，最近连续起诉多宗共谍案，有的像一串粽子那样。然而如果法律不完善，尤其是法官有问题，辛辛苦苦抓获的共谍被轻纵，不但对不起办案人员，还打草惊蛇，更是严重的国安问题，尤其目前正在处于总统、立委选举时刻，正是共谍活跃时刻。法官的问题，是缺乏敌我意识，还是其他什么。

文章又问，对这些恐龙或龙恐法官，涉及司法改革，多年下来司法院还拿不出办法吗？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅