蒋介石的重孙称去中国续办双城论坛

台湾/中国/双城论坛/蒋万安

台北市市长办公室18日报告，台北市长蒋万安将于本月底访问上海，参加一年一度的双城论坛。路透社说，此次访问将是在台湾与中国关系遭冻结的背景下进行。蒋万安是蒋介石的重孙，此前竞选台北市长时曾许诺，如果中国军机扰台，他将不会去中国续办双城论坛。但现在，他强调，越是两岸紧张，越是要去对话。

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台北市长将访问中国，而中国与台湾的紧张关系一触即发。

尽管自台湾总统蔡英文 2016 年上台以来，中国一直拒绝与台湾政府对话，中国指责她是分裂分子，但城市间的交流一直在持续，直到因新冠病毒疫情大流行而中断。

尽管如此，自去年底取消与新冠病毒大流行相关的边境管制以来，蔡英文政府一直谨慎地尝试重新开放不太敏感的民间联系，旨在向中国表达善意。今年2月，一群上海官员对台湾台北进行了低调访问。

传统上主张与中国保持密切关系的主要反对党国民党的台北市市长蒋万安将于8月29日至31日前往上海，参加2010年首次举办的台北-上海城市论坛。台北市政府表示，国民党新星蒋万安将率团出席此次论坛，今年论坛的主题是“新趋势、新发展”。

自新冠病毒流行病控制解除以来，国民党一直在努力恢复与中国的接触，并表示，鉴于台湾问题的紧张局势，现在比以往任何时候都更需要对话。

中国声称台湾是其领土，一直在台湾附近进行军事活动，包括定期向台湾周边空域派遣战斗机。蒋万安今天在台北说，“当台海局势紧张时，我们更需要沟通和交流，双城论坛可以成为这样的平台。”

路透社说，仍是国民党资深党员的台湾前总统马英九今年3月成为自1949年共产主义革命以来第一位访问中国大陆的现任或前任台湾领导人，他表示希望实现和平并改善关系。

消息说，马英九将明年的大选定位于选择战争与和平。

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