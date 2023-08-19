法新社：台湾誓言大选取决人民 非“恶霸邻居”中国

台湾大选

法新社台北消息，台湾外长吴钊燮周六（8月19日）指责中国试图“左右”台湾明年举行的总统大选。同一天，中国解放军在台湾周围发动了军事演习。

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法新社报道说，吴钊燮今天透过外交部官方推特 X（原 Twitter）平台以英文缩写JW推文写道：“中华人民共和国已经明确想要影响台湾即将举行的全国大选，但选举应取决于我们的人民，而非恶霸邻居，看吧，中国应该举行自己的选举，我相信他们人民会很兴奋。”

台湾外长指出，中国恣意干预台湾民主大选的行径，民主国家应认清中国威权主义扩张的野心。

据中国官方新华社报道，周六，中国启动了海空联合巡逻和海空军绕台湾岛军事演习，并且称这项行动是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

周六下午，台湾军方表示，已发现 42 架中国军机侵入台湾防空识别区，8 艘中国舰艇也参加了演习。

法新社提及，过去一年，北京加大了对台湾的政治和军事压力，包括几乎每天都有军机和军舰出现在台湾周边地区。

这项在台湾副总统赖清德结束巴拉圭之旅后的军演被视为对赖清德访问巴拉圭期间过境美国的回应。

目前，作为民进党总统参选人的赖清德也被认为是 2024 年 1 月台湾大选民意支持度的领先者。

法新社指出，中国不喜欢赖清德，他曾经公开表示自己是“务实的台独工作者”，但北京认为台湾是中国的一省。

另据台湾外交部周六下午发布新闻稿表示，中国政府以台湾政府高层过境美国为借口，恣意在台湾周边进行海空军演等军事挑衅行动，并将两岸经济合作架构协议（ECFA）武器化，以经济胁迫绑大选，对于中国威权政府的粗暴介选行径予以最严厉谴责。同时，也吁请民众不分政治立场，共同团结捍卫台湾的民主价值，唾弃中国的介选行为，以自由的意志迎接台湾的民主选举。

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