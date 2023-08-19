赖清德：台湾总统由台湾民众选定 而非中国

台湾副总统赖清德19日接受专访时表示，台湾是民主国家，而非中国喜欢谁、就由谁担任总统，否则将违背民主精神，也破坏台湾民主制度

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中央社报道：台湾副总统赖清德专访中表示，他此次出访引起国际关注，主要是中国在巴拉圭总统竞选期间介入很深，盼能操作台巴断交，但巴拉圭红党不但当选总统，参众两院也过半，让台巴两国持续稳定邦交。

赖清德说，这次出访最重要任务是深化台巴邦谊、促进未来合作，希望中国能了解，相关军演动作其实没有必要；因为台湾总统、副总统出访稀鬆平常，不必小题大作，否则对两岸稳定发展没有帮助，也感谢美国面对压力，还是秉持安全、舒适、便利、尊严原则处理这次过境。

身为民进党总统参选人，赖清德提到，台面上的总统参选人谁最适合处理两岸问题，应该要由台湾民众做决定；台湾是民主国家，民众是国家主人，而非由中国决定，“不是今天中国喜欢谁，然后就由谁担任（总统），这有违台湾民主精神，这对台湾民主制度破坏也非常大”。

对于先前曾出现过的疑美论、疑赖论，赖清德说，这是中国宣传的一部分，在国际社会制造疑赖论、在台湾内部制造疑美论，但疑赖论或疑美论都不存在，这场选举就是在民主道路上持续壮大台湾，还是要走回头路、走回一中原则，两者间做选择。

台湾在野党过去曾质疑“票投民进党，青年上战场”，赖清德指出，他看到在野党配合中国宣传此事，企图影响选举，但事实上，中国想併吞台湾并从自民进党执政才开始，和平与战争也非如点菜一般，这场选举的真正选择，是大家到底要民主、还是专制。

他强调，目前在野党主张一个中国或是重提服贸，这都是放弃台湾主权接受一个中国原则，但放弃主权不可能得到真正的和平；他日前提出的和平四大支柱方案，才能真正确保和平，守护主权。

赖清德表示，从西藏、港澳的例子可看出，接受一中原则可能会获得短暂的和缓，但如果中国变脸，此时没有主权的话就会演变成内战，国际社会就很难施以援手；因此他的和平四大支柱方案，跟在野党有很明显不同，“我的主张是说，台湾不属于中华人民共和国的一部分，我们愿意在确保安全之下，与国际链结、与中国对谈”。

至于是否觉得自己胜过其他总统参选人，赖清德说，这应该要由民众做决定，但呼吁民众思考时，应考量哪一个政党提出的政见方向，比较切合目前台湾未来发展、蔡总统执政成绩，以及他从政20馀年，已历经许多考验，并有完整的国政蓝图。

他也说，如果担任总统，目标就是守护台湾、促进民主和平繁荣，在与蔡总统相同的民主道路上，推动台湾希望工程，持续壮大台湾，打造为民主和平、创新繁荣、公益永续的台湾，让子孙在台湾安居乐业，年轻人看见希望、壮年人实现梦想，老年人获得幸福，弱势者得到照顾。

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