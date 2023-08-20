军演当头 美国敦促中国停止对台湾军事压力

美国/台湾/中国

为报复台湾副总统赖清德访美，中国在台湾周边展开军事演习，美国敦促中国停止向台湾军事施压。

广告 继续浏览后续

中国在台湾副总统赖清德出访返回台湾的翌日，开始新一波针对台湾的军事演习。据路透社今天报道称，台湾国防部周日上午报告，过去24小时内有25架中国空军飞机越过了台湾海峡中线，该中线一直是两岸之间的非正式屏障，直到一年前中国军机开始定期越过该中线。

美国再次敦促中国停止对台军事压力。美国国务院发言人在一份声明中对路透社表示：“我们敦促北京停止对台湾的军事、外交和经济压力，转而与台湾进行有意义的对话。”

针对中国军演有恐吓台湾选举的担心，台湾副总统，2024年总统大选民进党候选人赖清德在中国围绕台湾进行军事演习后作出的评论中表示，台湾明年的选举是民主与专制之间的选择。评论称，中国以军事演习表达对赖清德本月访问美国的愤怒。

赖清德是台湾明年一月份选举中民意调查中领先的下一任总统候选人，他本月在往返巴拉圭的途中在美国短暂停留，路透社说，这引起了北京的愤怒，北京将他视为危险的分裂分子。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅