中国暂停台芒果输入 台湾：不符国际惯例 呼吁对话解决

中国又禁台湾芒果

中国再次对台湾农渔产品启动禁令，国台办周一（8月21日）宣布台湾芒果检出有害生物，即日起暂停输入。台湾农业部随后表示，2018年至今，仅今年有2批芒果被检出，低检出的比例，却用最强的手段禁止输入，不符国际规范。

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中国国台办发言人朱凤莲21日表示，今年以来，海关从台湾输入的芒果中，截获检疫性有害生物大洋臀纹粉蚧，并说这个有害生物一旦传入，将对农业生产和生态安全造成严重威胁。

据中国官媒环球网报导，为了从源头防范风险，海关总署决定即日起暂停台湾芒果输入，并已由「海峡两岸农产品检疫检验合作协议」的联系管道通报台湾，要求台湾完善植物检疫管理体系。

台湾农业部则发布新闻稿称，针对中方屡次不符合国际惯例，未经科学性对话即任意中断贸易的作法，台湾深感遗憾，农业部将持续透过双边管道呼吁中国尽速与台湾进行技术对话，寻求合理的解决方式，以尽早恢复芒果销中。

据台湾农业部次长陈骏季对中央社指出，从时间轴来看，中国在今年6月15日、8月3日做了2次大洋臀纹粉蚧的通报，在接获通报后有回溯调查，也在7月4日、8月17日回复处理措施。

陈骏季指出，若从检出的比例，2018年至2022年是完全没有检出，今年有2批被检出，2018年至今输中芒果有5689批，仅2批被检出，检出比例约千分之0.5；低检出的比例，却用强度非常强的手段禁止输入，不符国际规范。

陈骏季进一步说明，根据WTO规定，应该要要避免、降低对贸易冲击，如国际上可以用熏蒸的方式处理大洋臀纹粉蚧，但中国却用最强的手段，此举不符经济规范。

中央社报道说，台湾芒果今年种植约1万6000公顷、产量17万4000吨，今年外销量约4000吨，占总量约2.2%；而近5年平均外销量占比也约3%左右，代表芒果是内需型水果，因此对台湾农民的冲击并不大。

台湾今年输往中国的芒果约1000公吨，仅占产量约0.5%。加上今年芒果产季已接近尾声，此次中国暂停台湾芒果输入，对产销影响有限。

值得注意的是，中国上述举措在台湾副总统赖清德出访巴拉圭过境美国后确定落实。据路透社报导，农业不是台湾半导体经济的主要组成部分，但农渔业扎根在传统支持执政民进党的南台湾。

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