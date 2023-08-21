台湾：2024 年国防预算将达创纪录的 190 亿美元

台湾/国防预算

台湾总统蔡英文周一（8月21号）表示，2024 年台湾的国防预算将达到创纪录的 6068 亿台币（约合 190 亿美元），这表明了台湾 "确保国家安全的决心"。

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综合中央社和法新社报道，台湾总统府发布新闻稿表示，蔡英文总统当天下午在总统府听取行政院《113年度中央政府总预算案》简报。

蔡英文表示：“相较于2016年的3596亿元，台湾明年度国防总体预算，包括基金与特别预算，将达到6068亿台币，创下历史新高，占GDP比率也可望达到2.5%。台湾必须持续强化自我防卫能力，展现自我防卫的决心，确保国家安全与利益，也争取更多国际支持。”

根据官方数据，台湾明年度国防总体预算预算将比 2023 年的 5863 亿台币高出 3.5%。

据蔡总统说，这几年台湾国防改革也逐步展现成果。陆军八轮装步战斗车，今年底将完成683辆的拨交，首批M1A2T战车也将出厂。空军的勇鹰号高教机已经完成16架交机。F-16A/B型战机性能提升，今年底将完成全数141架改装工程。海军、海巡的国舰国造，到今年底，将交船91艘各式舰艇，而第一艘潜舰原型舰，也可望在下个月如期下水。

台湾内阁将于周四公布 2024 年政府预算，然后提交议会批准。

法新社报道，台湾岛一直生活在中国入侵的威胁之下，中国认为台湾是自己的领土。自蔡英文2016年上台以来，北京加大了对台湾的威胁和政治经济压力。

去年，时任美国国会众议院议长的南希-佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾后，中国军队在台湾周边发动了大规模军事演习，4月份蔡英文访问美国时，中国军队再次发动军事演习。

台湾副总统赖清德是即将举行的总统大选的领跑者，北京对他最近在美国的两次停留做出了反应。上周六，随着中国在台湾岛周围进行新的军事演习，紧张局势加倍。

台湾国防部称，在这些演习中，有 45 架战斗机进入了台湾防空区，九艘中国船只也参与了演习。

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