台湾宣布放宽对中国游客的限制

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台湾周四（8月24号）宣布，作为恢复两岸旅游交流战略的一部分，将放宽对中国商务旅行和有组织团体旅游的限制。 台湾已经在新冠疫情危机后于 10 月重新开放边境旅游，但中国游客被排除在外。

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负责北京与台北关系的台湾政府机构陆委会周四宣布，从下周一开始对来自中国大陆的商务旅行 "放宽限制"。在风险可控及做好配套前提下，自9月1日起恢复旅居及留学第三地陆籍人士申请赴台从事观光活动。

据台湾移民署统计，疫情前的2019年，第三地陆籍人士赴台观光达9.3万人次。

陆委会并宣布，推动恢复两岸团体旅游规划，初期规划陆籍团客来台每天限额2000人次；从宣布日起，以1个月为准备期，将视大陆回应再确定实施日期。

为了留出 "准备时间"，中国旅行团将在一个月后恢复组团，但陆委会发言人詹志宏没有给出确切日期。

詹志宏说："台湾旅行团可以到中国旅游，但基于对等原则，最初的人数上限为 2,000 人。”

目前，只有台湾散客可以访问中国，中国也也不允许其国民参加有组织的旅行团。

当被问及这一改变是否反映出台北希望缓和与北京非常紧张的关系时，詹志宏回答说，台湾希望 "重新启动双方在各个层面的交流"。

他说："我们今天决定宣布团体旅游政策。我们已经迈出了第一步，希望他们（中方）能做出积极回应"。

自 2016 年亲台政党蔡英文当选总统以来，来自中国大陆的游客人数急剧下降。

据台湾旅游业者协会会长李荣浩称，在 "Covid-19 "大流行之前，中国游客占台湾旅游业的三分之一以上。据他评论，目前的情况并不健康，但“与 Covid-19 无关"，他认为台湾所宣布的措施非常不充分。"他强调说："我们需要更多的中国游客，旅游业正在遭受损失。

据法新社， 2016 年蔡英文就任总统后，北京与台北的关系恶化，近年来北京加大了对台湾岛内的政治和军事压力。

中国认为台湾是其领土的一部分，并表示有朝一日在必要时要以武力夺取台湾。

据台湾中央社，2019冠状病毒疾病爆发后的2020年1月，面对来势汹汹又情况不明的疫情，台湾对始自2008年的大陆居民赴台游暂时喊停。

此前的2019年，中国文化和旅游部宣布，鉴于当时的两岸关係，自当年8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游（自由行）试点。

3年疫情渐渐远走后，大陆国台办今年5月19日宣布，即日起恢复旅行社经营台湾居民来大陆团队旅游业务。文旅部先前则发布通知，自2月6日起，重启暂停3年的旅行社出境团队游；文旅部办公厅本月上旬并公布了第3批恢复开放的旅游目的地，而3波名单中都没有台湾。

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