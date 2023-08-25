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微软：中国黑客 "亚麻台风"攻击台湾数十家政府机构及重要行业

美国科技巨头微软公司周四（8月25日）表示，一个设在中国的名为 "亚麻台风"（Flax Typhoon）的黑客组织，出于间谍目的攻击了台湾数十个政府机构和重要行业。除台湾外，该组织的黑客活动也针对东南亚、北美和非洲国家。

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Le logiciel espion Pegasus, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer tous les contenus.
Le logiciel espion Pegasus, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer tous les contenus. © CC0 Pixabay/Lorenzo Cafaro
作者： 林兰
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法新社报道，微软公司在其网站发文中说："'亚麻台风'自 2021 年年中以来一直很活跃，其目标是台湾的政府机构和教育、战略产业以及信息技术组织"，微软表示，该组织 "设在中国"。

长期以来，台北一直指责北京通过对政府网络的网络攻击对其进行间谍活动。

微软在发文中说，他们观察到的活动表明，黑客打算 "尽可能长时间地保持对（台湾）各种机构的存取访问及进行间谍活动"。同时发文也表示，“微软的研究人员没有观察到'亚麻台风'利用其对台湾系统的黑客活动开展其他行动”。

微软表示，除了政府机构外，亚麻台风也针对“台湾关键制造和资讯技术组织”。同时，不仅台湾，东南亚、北美和非洲也是 "亚麻台风 "黑客活动的 "受害者"。

今年 7 月，微软公司也披露，同样位于中国的黑客入侵了美国政府机构等约25个组织及个人的电子邮件账户，以寻找情报。微软指此次攻击出自一个设在中国名为 Storm-0558的组织所为，该组织专门从事 "间谍活动、数据盗窃和访问代码"。

此前澳大利亚、加拿大、新西兰及英国当局也警告，中国的黑客行动可能正在全球发生，影响广泛的基础设施。

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