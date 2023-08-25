微软：中国黑客 "亚麻台风"攻击台湾数十家政府机构及重要行业

台湾，中国，网络

美国科技巨头微软公司周四（8月25日）表示，一个设在中国的名为 "亚麻台风"（Flax Typhoon）的黑客组织，出于间谍目的攻击了台湾数十个政府机构和重要行业。除台湾外，该组织的黑客活动也针对东南亚、北美和非洲国家。

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法新社报道，微软公司在其网站发文中说："'亚麻台风'自 2021 年年中以来一直很活跃，其目标是台湾的政府机构和教育、战略产业以及信息技术组织"，微软表示，该组织 "设在中国"。

长期以来，台北一直指责北京通过对政府网络的网络攻击对其进行间谍活动。

微软在发文中说，他们观察到的活动表明，黑客打算 "尽可能长时间地保持对（台湾）各种机构的存取访问及进行间谍活动"。同时发文也表示，“微软的研究人员没有观察到'亚麻台风'利用其对台湾系统的黑客活动开展其他行动”。

微软表示，除了政府机构外，亚麻台风也针对“台湾关键制造和资讯技术组织”。同时，不仅台湾，东南亚、北美和非洲也是 "亚麻台风 "黑客活动的 "受害者"。

今年 7 月，微软公司也披露，同样位于中国的黑客入侵了美国政府机构等约25个组织及个人的电子邮件账户，以寻找情报。微软指此次攻击出自一个设在中国名为 Storm-0558的组织所为，该组织专门从事 "间谍活动、数据盗窃和访问代码"。

此前澳大利亚、加拿大、新西兰及英国当局也警告，中国的黑客行动可能正在全球发生，影响广泛的基础设施。

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