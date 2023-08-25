台湾/中国/增加军费

台湾即将卸任的总统蔡英文本周再次下令大幅增加国防开支，试图在其卸任前加强对中国的威慑。一年前，她推动台湾军费预算实现了近年来的最大增幅。

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据华尔街日报今天报道称，台湾总统蔡英文下令再次增加军费开支以威慑中国。蔡英文政府周四公布最新国防预算的同时，刚巧赶上中国宣布将在附近进行新一轮实弹演习，这似乎突显出增加军费的重要性。预算公布数小时前，美国国务院(State Department)批准新的对台军售案。

台湾内阁提出明年的常规军事预算为139亿美元，另外还有29.7亿美元的特别预算用于购买喷气式战斗机和其他武器。如果立法机构如期批准，常规预算将比去年增加7.7%，为过去十年中同比增幅第二大，仅次于去年约11.3%的增幅。

蔡英文于2016年上台前的多年间，台湾军费开支大体持平，那个时代人们认为爆发台海冲突的风险很低。

台湾海峡宽100英里，隔开了台湾岛与中国大陆。但近年来紧张局势持续升温，北京方面加强在台湾海峡的军事活动，某种程度上是为了回应蔡英文任内台北与华盛顿方面之间关系的升温。

路透社称，中国共产党已誓言要收复台湾，在必要情况下将使用武力。中共从未统治过台湾，但称台湾是中国领土的一部分。

蔡英文在她任内推动将台湾的军事预算增加了近一倍，尽管公众对于爆发冲突的可能性存在一定的担忧和怀疑。分析人士说，乌克兰战争表明切实存在遭威权邻居无端入侵的可能性，这为蔡英文提供了理由。

尽管如此，一些军事分析家表示，由于中国军力明显超过台湾，台湾需要把更多钱投到军事上。3月份，中国公布2023年国防预算约为2,247.9 亿美元，是台湾的16倍。

根据拟议的增幅，台湾2024年的基线国防开支将略低于GDP的2%，包括特别预算在内这一比例为2.5%。这远低于美国去年军费占GDP的比例3.5%，也低于该地区其他国家的比例。

新加坡是另一个岛国，其军队在台湾训练，该国国防开支相当于GDP的2.8%。韩国与台湾一样，毗邻一个具有威胁性的专制邻国，韩国国防开支相当于GDP的2.7%，同时还受益于美国的大规模军事存在。

台湾公布最新国防预算前，美国国务院表示已批准一项价值5亿美元的对台武器出售计划，其中包括用于F-16战斗机的红外跟踪系统。

台湾国防部周四表示，这套装备将增强其喷气式战斗机跟踪和探测远程目标的能力，并称其为台湾空战能力的“大幅提升”。台湾空军目前拥有100多架 F-16，预计还将接收几十架。

中国军队每天都在台湾周围空域出动飞机，促使台湾战机紧急起飞响应，在一定程度上推动了台湾防务支出的上升。台湾媒体曾报道，空军有一大笔航油账单尚未支付。

华日称，任期限制将迫使蔡英文在明年5月份卸任台湾总统。随着任期接近尾声，她越来越直言不讳地谈论中国入侵的风险，以及台湾需要做好自卫准备，而不是仅仅寄希望于他人来救援。

本周三，蔡英文在金门的一个午餐会上对现场的军队领导人、退伍军人、他们的家人和后代说：“台湾政府必须落实国防改革、推动国防自主，不断提升国防的战力和韧性。”

就在蔡英文结束在金门活动的几小时后，中国宣布在福建省沿海面向台湾进行为期两天的新一轮实弹演习。新一轮实弹演习于周四开始，此前中国于上周末在台湾周边进行了一次巡逻演习，北京方面称此次演习旨在对台湾副总统赖清德最近过境美国表达不满。赖清德目前是接替蔡英文的最热门人选。

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