台湾宣布蔡英文将出访斯威士兰 中国军机迅即扰飞

台湾/斯威士兰

台湾总统府今天公告，台湾总统蔡英文将于9月初访问台湾在非洲唯一的官方外交盟友斯威士兰，并称以此加强双边关系。

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蔡英文发言人 Olivia Lin 表示，蔡英文将于 9 月 5 日前往斯威士兰，并出席该非洲国家独立日和国王姆斯瓦蒂三世生日的庆祝活动。届时，蔡英文将与该国国王会面，参观当地一家医院和其他台湾资助的项目，然后于 9 月 8 日返回台北。

台湾总统府发言人告诉记者，此访旨在加强双方合作，并表明台湾对该长期盟友斯威士兰的重视。

斯威士兰是正式承认台湾而不是中国的 13 个国家之一。

自布基纳法索于2018年承认北京之后，斯威士兰也是台湾在非洲的最后一个官方外交盟友。

自蔡英文2016年上台以来，中国已经挖走了台湾的九个外交盟友。

据法新社今天称，在蔡英文担任总统任期至此，台湾与中国 大陆之间的关系恶化，蔡英文被指来自一个传统上主张台湾独立的政党。

台湾宣布蔡英文将出访后不到三个小时，台湾国防部就发现 22 架中国战斗机侵入台湾岛周围。据台湾国防部报告，其中13架飞机越过台湾与中国大陆之间的海峡中线或进入台湾的防空识别区（ADIZ）。

据法新社解释，防空识别区与国家领空不同。 它的范围与规模要大得多，旨在让一个国家有更多的时间来识别潜在的敌对飞机并对入侵做出反应。

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