【视频】台一退伍兵盛夏徒步环岛旅行盼唤醒国防意识

台湾/全民国防

台湾一名刚刚退役的青年自7月初开始，全副武装，徒步环岛旅行，希望唤醒民众的国防意识，为来自台海对岸的威胁做好准备。一个多月来，他已经在烈日下走过了900多公里。沿途引发行人关注。全副武装徒步环岛行动也在社交媒体引发热议。欢迎点击视频，了解详情。

视频截图：台湾青年退伍兵蔡宗霖以徒步环岛旅行，呼吁民众参与全民国防，为应对来自对岸的威胁做好准备。

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22岁的蔡宗霖不久前刚刚从台湾陆军特航部退伍。7月8日，他重新穿上军服，决定冒着盛夏高温天气，徒步走遍全岛，向民众宣传国防意识，也号召台湾人团结起来。

几年来，台海两岸紧张情势不断升级。北京当局持续向台北蔡英文政府施加压力，在台湾周边接二连三举行不同规模的军事演习，令国际社会格外关注台海会否发生军事冲突。但台湾人本身似乎并不像外界想象的那样紧张。这种坦然令一些人担心置身大国争雄较量核心地带的台湾人是否低估了来自对岸的威胁。

7月中旬，已经开始环岛旅行十天的蔡宗霖以视讯方式接受台湾中央社记者采访时表示，他希望通过环岛行动，唤起各界对中共威胁的关注。

路透社8月25日刊出蔡宗霖环岛旅行的视频报道。此时，他的环岛行程已经走过了900多公里。文章介绍说，沿途，这位在烈日下全服武装的年轻人引发不少好奇，也迎来很多鼓励。

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