赖清德：国际社会公认台海紧张升高根源在中国

台湾副总统赖清德星期五（8月25日）在一场记者会上表示，国际社会公认台海紧张局势升高不能怪罪蔡英文总统或台湾，其根源在中国。

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作为台湾明年1月大选民进党总统候选人的赖清德在台北民进党总部举行的一场记者会上表示：“国际社会了解最近的紧张情势不是因为蔡总统或因为台湾，而是因为中国，” “我相信台湾人民会坚定地守护民主的价值，勇敢地决定自己下一任总统的人选”

赖清德本月前往台湾的邦交国巴拉圭访问，往返在美国纽约和旧金山停留过境，他在过境美国期间接受彭博社采访时曾表示，他如果赢得明年1月的总统大选，也不会寻求改变台湾目前中华民国的正式国名。赖清德和蔡英文都认为，台湾已经是一个独立的国家，名字就是中华民国，因此没有必要再次宣布独立。

赖清德回到台湾之后，解放军东部战区立即在台湾周边海空域进行战备警巡和演习。对此赖清德表示，他对维护台海现状的支持是“坚定不移”的，并重申如果赢得大选，他将确保印太地区的和平与稳定。他同时重申，他愿意在“对等与尊严”的基础上与北京对话。“真正的和平不能以放弃主权而换取交流和合作。”

赖清德24日晚间曾经接受台湾“年代向钱看”节目主持人陈凝观专访，赖清德日前说：台海已经是一个国际性问题，国际社会要管控台海的和平稳定，国际所划的红线，自然也应该是台湾的红线；加上台湾是半导体强国，让所有台湾议题走到国际议题化。

在两岸互动上，赖清德说，台湾人热爱和平、与人为善，希望跟世界每一个国家能够作朋友，“包括中国在内，我们不希望成为敌人”。

至于此前曾提及若有机会可跟中国国家主席习近平吃饭，赖清德说，会提供待客套餐，就是虾仁饭再加一杯全糖珍珠奶茶；他也想对习近平说，最重要的是人民的福祉，战争没有赢家、和平无价。赖清德指出，很希望跟习近平说，大家可以共同维护和平、创造幸福，这个是最重要的。中国是全世界第2大经济体，如果经济变坏会影响很多国家；中国是印太区域的重要一员，和平稳定其有责任，真的不必要对台湾兵戎相向或文攻武吓，尊重台湾的人民在自由的意志下，选出自己的总统。

赖清德说，因为中国对台文攻武吓、不放弃武力对台攻击，台商自然而然会渐渐离开中国，这些政治上的决定会影响经济上的后果；他衷心希望，中国在国家的方向、政治的作为上都能做调整，让经济能复甦，这样对大家都好，繁荣的台湾可以带动稳定的中国。

赖清德表示，他认为主权是最重要的，一定要先守护主权，在对等尊严的前提下，很乐意能跟中国交流往来。

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