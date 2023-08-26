台湾国防部称中国无人机也扰台飞

台湾/中国

台湾国防部周六上午报告，过去24小时内发现20架中国空军飞机进入台湾防空区，其中包括一架沿着台湾太平洋东海岸飞行的战斗机。无人机机型为TB-001无人机。

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上周六，中国在台湾周围举行了一天的演习，以愤怒回应副总统赖清德本月在美国的短暂停留。

台湾国防部还提供了有关周五中国军事压力活动的更多细节，称参与的飞机包括 Su-30 和 J-10 战斗机以及反潜机。

根据台湾国防部提供的地图显示，中国一些战斗机和无人机飞越了台湾海峡中线，此前这是两岸之间的非正式屏障，但在过去一年中，中国飞机经常越过这条线。

地图显示，一架TB-001无人机飞往台湾北部，进入太平洋，飞行线路沿台湾东海岸，然后沿着相同的飞行路线返回中国。

据路透社说，中国官方媒体将TB-001无人机称为“双尾蝎子”，并曾展示无人机机翼下装有导弹的图片，称该无人机能够执行高空、远程任务。

4月，台湾曾报告称同型号无人机已在台湾海域飞行。

台湾国防部本周表示，无法判断中国上周六开始的演习是否已正式结束，因为北京方面尚未发表任何声明。实际上中国继续在台湾周边进行军事行动。

本周，中国谴责美国批准进一步向台湾出售武器，台湾也宣布计划明年斥资 30 亿美元购买包括战斗机在内的武器。

台湾尚未报告有任何中国军用飞机进入台湾领空，但表示飞机已接近台湾的毗连区，即距台湾海岸24海里（44公里）以内。

据路透社报道，日本防卫省周五表示，已紧急出动喷气式战斗机，监视在该国西南部冲绳岛和台湾附近飞行的中国空军轰炸机和无人机。

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