美国忧虑台湾内部因素恐成抵御中国侵略隐忧

台湾/中国

根据美国国会研究部门的最新分析，台湾阻挡中国潜在侵略的能力，可能会因为国内政治和基础建设方面的挑战而受到阻碍。据中央社今天称，这份评估是美国国会研究处数年来提出的第一份类似报告。

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彭博新闻引述美国国会研究处（Congressional Research Service）亚洲事务分析师康贝尔（Caitlin Campbell）在25日公布的新评估报告中说，台湾自2020年以来就是美国武器的最大买家，台美防务关系“也存在种种政治和军事优势”。但报告提到，紧张的军民关系和其他诸多挑战，可能会不利于台湾。

该报告担心，也不清楚台湾人民面对中国侵略愿意付出多少代价。

报告指出，台湾的“能源、粮食、水、网络和其他重要基础设施系统都易受外部干扰影响”，“有些观察家认为民防准备程度不足，台湾军方也难以招募新血、把人留住，以及培训人员”。

中国军方正为了导弹袭击、占领台湾偏远领土、封锁和两栖登陆展开训练；国会研究处的报告形容，两栖登陆是“风险最大、最具挑战性的行动”。国会研究处表示，中国也正加强在“灰色地带”施压，包括“持续、低层级、非战斗行动，分析师说，这些行动正一点一点破坏台湾的军事优势和备战程度”。

最大的挑战之一是，中国在承平时期于台湾附近执行的军事行动，可能会削弱台湾判断北京当局是否准备展开实质侵略的能力。据报告指出，万一中国“利用这类行动来掩饰即将发起的攻击，可能会大幅缩短台湾的反应时间”，这种操作也给了中国训练和蒐集情报的机会。

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