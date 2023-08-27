前国民党卫生署长今站台助选指台湾家暴自杀皆因民众无法修理蔡英文 遭批混蛋话

台湾/选举/杨志良

台湾前国民党卫生署长杨志良27日出席主流民意大联盟新竹造势时，语出惊人称当今台湾社会家暴、轻生等负面新闻频传，都是因为民众“没办法修理总统蔡英文”。

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据自由时报今天报道称，前马英九政府卫生署长杨志良今出席主流民意大联盟新竹造势，郭台铭也趁此机会宣布邀请杨志良加入其智库，负责拟定一系列有关台湾人民健康身心、社会福利等政策。而杨志良在致词时，提到台湾忧郁症族群渐增问题，称现在台湾有忧郁倾向的有300万人，确定罹患忧郁症的有125万人，而且一直在增加。

据杨志良声称：“还有我们现在家暴越来越多，有没有人知道我们去年被家暴有多少人？我们台湾去年有12万人被家暴。为什么会家暴？因为我没有办法去修理蔡英文、没有办法去修理陈建仁（行政院长），因为他们有保镳。那怎么办？就去修理比我更弱的人！（像是）打老婆、打小孩！”

该报称，杨志良关于台湾人家暴是因没法修理蔡英文成为家暴与自杀原因的说话，引发外界热议，也遭致谴责。

民进党立委郑运鹏痛批，杨志良提供了一个莫名其妙让家暴正当化的理由，医学背景当过卫生署长的他，非常混蛋！”

民进党立委范云也怒轰，杨志良的发言严重伤害家暴受害者，对于家暴行为人行为的政治操弄，更是践踏台湾过去数十年来，妇女团体在家庭暴力防治的倡议与努力。她说，一个前总统马英九时期的卫生署长，任意将家庭暴力作为政治口水内容，对照他即将协助的郭台铭种种言行，只能说，民主制度给烂苹果们太多机会，有钱有权就能任性伤害弱势群体。

民进党立委王定宇则痛批，为了政治斗争蔡总统，竟然说出“家暴、轻生”是因为不能修理蔡英文，这种荒谬不入流的言论是泛蓝的主流民意？“小英总统的施政满意度和执政成绩是这个反智、乱扯的老人所属的政府好多倍！”

目前尚没有国民党，民众党以及受杨志良站台相挺的郭台铭等方面对此作出反应。

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