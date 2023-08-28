华日：赖清德警告称中国企图颠覆台湾政治制度

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现任台湾副总统赖清德说，中国正试图破坏岛内的民主制度，并称国际社会认为两岸近期紧张局势升温的根源在中国政府，而不是台北方面。这位台湾热门总统候选人警告，中国将干预定于明年初举行的一项关键选举。

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据华尔街日报今天报道说，台湾总统候选人、现任台湾副总统赖清德上周五举行新闻发布会并接受外国媒体的采访。赖清德是在他出访巴拉圭返回台湾不久后发表上述讲话的，此次行程包括两次在美国的转机；巴拉圭是台湾剩余的正式外交盟友之一。该新闻发布会是赖清德今年4月获得民进党党内提名以来与外国媒体召开的首场发布会。

中国军队在台湾主岛周边组织了海空联合战备警巡，回应赖清德在纽约和旧金山的过境。中国政府称此次战备警巡“是对‘台独’分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告”。台独分裂势力指赖清德所在的台湾执政党民进党。

华日说，赖清德目前在民调中拥有较大领先优势。在中国政府和美国政府看来，赖清德是台独的支持者，立场甚至比他的上司、台湾总统蔡英文更坚定。

台独是中国政府的红线。

中国共产党从未统治过台湾，但称台湾是中国主权领土的一部分，并誓言要统一台湾，必要时将使用武力。

赖清德上周五表示，他维持台湾海峡现状的决心“坚定不移”。这含蓄回应了对有关赖清德可能会比蔡英文更有意识地改变现状的担忧。台湾与中国大陆之间的台湾海峡宽100英里。

赖清德表示，虽然北京方面试图挑战现状，但民主国家仍团结一致，捍卫所共享的价值与利益。他将台湾形容为民主的灯塔，并誓言要与志同道合的国家进行更紧密合作。

他还重申了自己的主张，即台湾可以说已经是独立的。赖清德表示，举行大选意味着台湾已经是一个主权独立的国家。

自蔡英文于2016年就任台湾总统以来，台湾与美国建立了更紧密的关系，代价是海峡两岸关系恶化。北京方面则加大了在台湾问题上的言论攻势，并加快了军事活动步伐，几乎每天都在台湾周边空域出动军机。

上周四，蔡英文提出了她任期内最后一次、也是台湾史上最高的年度国防预算，预算金额接近140亿美元，目的是在她的第二个任期、也是最后一个任期于明年届满前加强对中国的威慑。

距离明年的台湾总统选举还有五个月的时间，赖清德目前是最热门人选，在与主要反对党国民党总统候选人侯友宜以及第三方政党总统候选人柯文哲的三方角逐中，赖清德的民调支持率处于领先。

台湾民意基金会(Taiwan Public Opinion Foundation)的最新民调数据显示，从选民支持倾向来看，目前赖清德的支持率为43.4%，相比之下，前台北市市长柯文哲的支持率为26.6%，现任新北市市长侯友宜的支持率为13.6%。该基金会被认为倾向于赖清德所在的民进党。

尽管如此，分析人士表示，台湾政局出了名的多变，到明年1月选民投票时，赖清德的领先优势可能会被削弱。

柯文哲、侯友宜和郭台铭都倾向于对中国采取不那么对抗的态度，赖清德则对中国持较为怀疑的态度。赖清德称他也愿意与中国对话，甚至愿意与中国领导人习近平共进晚餐。

华尔街日报称，在上周五的新闻发布会上，赖清德表示，他注意到他的政治对手承诺通过谈判和对话寻求和平。赖清德称，在北京方面坚持自己是中国唯一合法政府、台湾是中国一部分的情况下，任何对话都不会带来真正的和平。他说：“如果我们失去了主权，即使我们进行了交流与合作，我认为那也不是真正的和平。”他表示，他只愿意与北京平等对话。

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